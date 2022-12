Des filles de Léopold II à la vie sacrifiée à la première héritière Elisabeth... Onze princesses Belges et leurs destins

Malgré leur vie confortable, nombreuses sont celles à avoir été victimes de leur statut. Notamment en se pliant au mariage de raison. Les filles de Léopold II, Louise et Stéphanie, qui ont donné leur nom aux bien connues rues bruxelloises, ont chacune vu leur vie sacrifiée pour un caprice d'État. La première en se mariant avec Philippe de Saxe-Cobourg-Gotha, un homme bien plus âgé qu'elle qui s'est révélé être un véritable pervers sexuel lors de leur nuit de noces, un moment auquel Louise n'avait pas été préparée et dont elle sort traumatisée à vie. "À l'époque, Louise n'a que seize ans et ne sait pas ce qu'est l'amour physique. Elle est jetée dans les bras d'un homme de 30 ans qui, de son côté, sait ce que c'est pour avoir eu plusieurs aventures. Elle ne le vit vraiment pas bien et le fait savoir. Mais sa mère, Marie-Henriette, ne se met pas de son côté et ne fait rien pour l'aider."

Stéphanie en fera l’expérience à son tour avec l’archiduc Rodolphe d’Autriche, seul héritier de l’empire austro-hongrois. Un couple qui a sombré après que le fils de Sissi ait transmis à son épouse une maladie la rendant stérile et inapte à donner un héritier au trône.

La troisième fille de Léopold II, Clémentine, est la seule à connaître un mariage heureux avec Victor Napoléon Bonaparte. Et pour cause, la princesse a attendu la mort de son père et l’accord de son successeur le roi Albert Ier avant d’épouser celui pour lequel son cœur battait.

En épousant Jean de Luxembourg pour des raisons politiques et dynastiques, Joséphine-Charlotte, fille de Léopold III, vient refermer le chapitre des mariages de raison de la famille royale belge.

La descente aux enfers de Marie-Christine

Habituée à brûler la vie par les deux bouts, Marie-Christine, fille de Léopold III et de sa seconde épouse Lilian Baels, a, elle, vécu une descente aux enfers en tentant de se faire une place en tant qu'actrice aux États-Unis. "Marie-Christine ne voulait pas du destin de princesse que sa mère voulait pour elle. Elle a voulu se construire une autre vie, mais ça n'a pas fonctionné car, à des milliers de kilomètres de la Belgique, elle n'était personne pour les autres, explique Patrick Weber. Aujourd'hui, elle vit toujours mais s'est totalement coupée de la famille royale. Même sa sœur Esmeralda de Belgique n'a plus de contact avec elle."

La mise à l’écart d’Astrid et le destin d’Élisabeth

En fin d'émission, Patrick Weber et une série de spécialistes des têtes couronnées, parmi lesquels on retrouve également Stéphane Bern, reviennent également sur le destin d'Astrid de Belgique, fille d'Albert II et Paola. Une princesse qui a été mise dans l'ombre afin de favoriser la mise en lumière du roi Philippe, de la reine Mathilde et de leurs enfants. "Astrid a toujours été la bonne élève, celle qui a toujours bien rempli le boulot. Elle a une vie assez irréprochable. Quand la loi salique a été abrogée en Belgique, on pensait qu'elle allait peut-être devenir reine du Royaume un jour. Mais, ça n'a pas été le cas. Elle a probablement trouvé ça injuste à un certain moment", déclare Patrick Weber qui ajoute que, contactée par ses soins, la princesse n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet dans le cadre de l'émission.

Le Temps d'une Histoire se boucle en évoquant le destin déjà bien tracé d'Élisabeth, première princesse héritière de l'histoire de la Belgique, qui bénéficie, elle, d'une bonne préparation en vue d'exercer son rôle de reine des Belges. Une arrivée au trône que Patrick Weber qualifie de "belle revanche du destin."