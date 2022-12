Hiver en terrasse

En pratique

Avant de se lancer, il faut déterminer les conditions exactes dans lesquelles les plantes sont amenées à vivre. Expositions, ombre, soleil, couloirs de vent, coins abrités, c’est en fonction de ces caractéristiques que les choix se font. Les courants d’air glacés de février sont dévastateurs particulièrement dans les étages. Si l’hiver s’annonce rigoureux, une protection des plantes et des bacs est parfois nécessaire. En effet, un gel important menace à la fois le pot et les racines de la plante. Le drainage permet d’éviter bien des problèmes. Surélever les contenants à l’aide de morceaux de bois le facilite.

Les épisodes venteux sont souvent redoutables, parfois plus que le gel. Rassemblez alors les pots, les uns contre les autres pour qu’ils soient moins exposés. Le matériau d’emballage à bulles, un voile de protection offrent une bonne isolation contre la bise glaciale, une brande de bruyère disposée autour du pot améliore l’esthétique. À défaut, deux grillages à poules superposés et bourrés de feuilles mortes font l’affaire.

À la plantation, la qualité du substrat fait la différence. Un bon terreau comporte des éléments nutritifs équilibrés à diffusion lente. L’arrosage en lessive une partie, c’est pourquoi il faudra les renouveler au fil du temps.

©MPV/MNC

Que choisir ?

La diversité des plantes à feuillage persistant sert de base aux compositions hivernales. Jouer avec les tons de vert, les formes et les textures permet de réaliser des scènes qui égayent ces mois un peu moroses. Le choix des plantes se fait en fonction de la taille des contenants. Plusieurs éléments peuvent se côtoyer dans un même récipient. Quelques bulbes, des vivaces à floraison précoce et des beaux feuillages font bon ménage pour animer les jardinières. Voici quelques suggestions.

Feuillage persistant

Il y a les grands classiques comme le buis, le lierre, les fusains persistants, les Skimmia, les Pieris, les lauriers-tin, les Viburnum tinus, les Nandina, etc. Et cela fait déjà pas mal de monde. Ensuite, il y a les camélias ; là aussi, le choix est vaste. Ajoutez à cela que chaque année, l’éventail de l’offre s’élargit et que la témérité du jardinier en période d’hivernage s’affirme. Chaque pot trouve infailliblement une plante à sa mesure. Nouveautés et vieilles connaissances les garnissent.

Le Bergenia

Ses grandes feuilles arrondies résistent assez bien au froid. Certaines rougissent en hiver. Ce sont des plantes faciles à vivre qui s’adaptent aisément à ce type de situation. Il en existe à grandes feuilles et à petites feuilles. Parfois l’une ou l’autre s’étiole mais dans la plupart des cas, elles traversent les frimas sans trop d’embarras. La floraison se produit au printemps. Après quelques années, il faut diviser la plante pour la redynamiser.

Le Muehlenbeckia complexa

Les jardineries proposent de plus en plus fréquemment une adorable petite plante, le Muehlenbeckia complexa que les plus téméraires parmi nous ont déjà tenté avec succès en pleine terre et en couvre-sol dans des coins abrités. Il est bon de savoir que cette jolie néo-zélandaise aux toutes petites feuilles rondes qui persistent l’hiver peut en cas de gel trop prononcé repartir de la souche. Elle fait merveille dans les jardinières.

Prunus laurocerasus "Sofia"

Les lauriers-cerises, autres grands habitués de nos jardins, souffrent d’une certaine désaffection à la suite d’un usage trop intensif. Une petite nouveauté doit néanmoins retenir notre attention : le Prunus laurocerasus "Sofia". Un laurier franchement différent, variété très intéressante pour ses petites feuilles dentelées pouvant remplacer les buis par son port compact et sa résistance à la taille. À tailler de préférence au sécateur.

Des fleurs

Les floraisons hivernales méritent elles aussi qu’on s’y attarde. Sur les terrasses et les balcons, elles ont leur rôle à jouer. Là aussi, il y a les habituelles : hellébores, pensées, primevères, bruyères, Jasminum nudiflorum, Prunus subhirtella "autumnalis".

Quelques vivaces ont la particularité de fleurir très tôt dans l’année, Ainsi les pulmonaires, la Vinca difformis. Les champions, toutes catégories confondues, des floraisons précoces sont les bulbes. Il ne faut pas s’en priver lors de l’élaboration des compositions et des mises en scène hivernales. Beaucoup de bulbes peuvent s’insérer entre les plantes dans les contenants grâce à leur petite taille. Iris reticulata, Ipheion uniflorum, Eranthis hyemalis, Scilla sibirica, Crocus chrysanthus.