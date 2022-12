Les bienfaits du bain d’accueil chez le nouveau-né

jill vandermeulen est adepte du concept

Pour les accompagner, Gislaine Silva a créé les centres Babytwins, situés à Bruxelles, à Charleroi et à Liège, qui proposent aux jeunes parents d'offrir à leur nourrisson un bain d'accueil. Une pratique très en vogue qui, en plus de ses nombreux bienfaits, permet aux nouvelles familles de vivre un moment suspendu. Jill Vandermeulen, animatrice sur RTL-TVi et créatrice de contenus (@SilentJill), en a fait l'expérience avec sa fille, Charlie-Jane, née le 12 novembre dernier. "C'était un moment très beau, très poétique, dont nous garderons un souvenir mémorable", nous confie-t-elle. "Les bains d'accueil ont des vertus incroyables. Gislaine se déplace à domicile et commence la séance par un soin, un massage. On peut également choisir ce qu'on met dans l'eau du bain. J'avais opté pour de la camomille et du miel, qui ont des propriétés calmantes, hydratantes et apaisantes. Tout a été recréé pour que ma fille se sente aussi bien que dans mon ventre. Le but n'est évidemment pas d'avoir un bébé inconfortable, qui pleure. On était très émus."

©©JC Guillaume

jusqu’à 5 semaines de vie

Ce bain d'accueil est proposé aux nourrissons jusqu'à cinq semaines de vie et jusqu'à cinq environnements différents peuvent être recréés pour l'enfant (bain aux pétales de roses, bain lacté au lait d'avoine ou au lait d'amande, bain fleuri, bain aux agrumes, bain à la camomille et au miel, etc.) "Ce rituel peut durer entre 20 minutes et 2 heures", nous explique Gislaine Silva, créatrice des centres Babytwins et maman de jumeaux. "Le but étant de permettre à l'enfant de complètement lâcher-prise. Certains y arrivent très rapidement, d'autres ont besoin d'un peu plus de temps." Au terme de l'expérience, le nourrisson est complètement détendu, cette immersion va lui permettre de relâcher les potentielles tensions physiques et émotionnelles liées à sa naissance. "Surtout quand il s'agit d'un accouchement compliqué, d'une césarienne d'urgence." Gislaine Silva précise que la séance peut être interrompue à tout moment. "Si bébé a faim et doit être nourri, par exemple." En amont, la thérapeute s'entretient avec la jeune mère afin d'identifier les positions préférées de son enfant - celles qu'il prenait dans son ventre durant la grossesse - et ses éventuels inconforts. "Durant le bain, je propose plusieurs positions à l'enfant et j'invite les parents à prendre le relais. Au préalable, je masse le bébé, afin de préparer ses muscles."

pour les plus grands

Au-delà de cinq semaines, les centres Babytwins proposent aussi aux plus grands des moments de relaxation dans l'eau qui soigneront leurs maux. "L'hydrothérapie aide notamment les bébés qui souffrent de reflux. Les jets de massage font vibrer le clapet de l'enfant qui n'est pas encore tout à fait fermé. Ils peuvent aussi appuyer doucement sur le colon pour libérer les gaz d'enfants constipés, masser l'intestin de ceux qui souffrent de coliques. Le jacuzzi stimule aussi la confiance en soi. Dans l'eau, l'enfant est plus facilement capable d'aller attraper les objets qui l'entourent. Il va réaliser qu'il est capable, autonome, ce qui est bénéfique aussi pour ceux qui ne veulent pas quitter le lit de leurs parents. La pression de l'eau augmente aussi la capacité pulmonaire. Pour un bébé, 10 minutes dans l'eau est aussi fatigant qu'une heure de sport." Plus tard, le spa pour enfants peut aussi aider les enfants sujets à l'anxiété ou qui manquent de concentration. Outre les bienfaits pour le corps et l'esprit, les spas Babytwins proposent aussi des moments de pure détente pour les ados jusqu'à 13 ans qui, seuls ou accompagnés par un adulte, peuvent s'offrir un soin du visage au chocolat, une manucure ou un gommage.