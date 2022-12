Haute Maurienne Vanoise : 6 stations en 1 destination

Valfréjus, sportive et aventurière. Station pour les férus de petits frissons, Valfréjus a donné naissance au speed riding, ce sport de glisse qui allie le côté planant du parapente et celui dynamique du ski freeride. Impressionnante même pour les spectateurs qui jouent de leur nuque sur les pistes en contrebas, la discipline est pourtant très accessible : l'école Ataka propose des initiations dès 8 ans. Depuis Punta Bagna, à 2 737 mètres d'altitude, l'envol peut sembler hasardeux ; le vol, lui, est rocambolesque et exaltant. Les moins hardi(e) s préféreront le boardercross, au départ du télésiège du Petit Vallon. Constitué de virages relevés, de bosses et de sauts, ce sympathique parcours au relief tourmenté est praticable en skis ou en snowboard. Les plus jeunes opteront, eux, pour la piste de luge de 2 km ou le kid park (manège avec bouées sur neige, toboggans, labyrinthe, tyrolienne). Mais Valfréjus, c'est aussi l'histoire. Dès cet hiver, les skieurs qui empruntent la piste du Jeu passent au milieu des chalets de ce hameau qui lui a donné son nom, dans un espace préservé et sauvage, à proximité des anciennes fortifications de la Ligne Maginot des Alpes.

La Norma, 100 % piétonne et cosy. Ici, tous les déplacements peuvent se faire skis aux pieds, jusqu'à son logement. La station compte 65 km de pistes (7 vertes, 7 bleues, 11 rouges et 2 noires). La Norma a la qualité de son défaut : son exposition Nord-Ouest, renforcée par son architecture en arc de cercle, la met plus que les autres à l'abri du soleil mais offre, en contrepartie, un enneigement de qualité. Petite nouveauté inaugurée ce mois-ci : une luge 4 saisons sur rails. Virages, passerelles enjambant la route, vrilles à 360° : le Norma Loops serpente pendant 900 mètres entre les arbres. Amusant.

Aussois, le ski ensoleillé. Connu pour sa discrétion, Aussois est aussi, selon Holidu, le moteur de recherche de locations de vacances, la station la moins chère de France avec un tarif médian par jour et par personne de 44,5€ (pass et location). Et plus on y achète tôt, plus les prix sont bas. Lors de l'ouverture des ventes en juin 2022, le forfait de 6 jours coûtait ainsi 75€ pour fin mars 2023, soit près de 60 % en moins par rapport au prix qui serait dû en caisse le jour même. Station village par excellence, Aussois est tout indiquée pour les tout-petits et les frileux : elle est la seule à être exposée plein sud et bénéficie ainsi d'un ensoleillement quasi permanent. Une navette relie le cœur du village aux 21 pistes (5 vertes, 6 bleues, 7 rouges et 3 noires, dont la savoureuse piste des Balmes…) qui totalisent 55 km de glisse. Mais Aussois, c'est aussi un terrain idéal pour les randonnées en raquettes : la station compte 35 km d'itinéraires balisés. Les férus d'histoire pourront, eux, visiter certains des imposants vestiges des forts bâtis au XIX e siècle pour protéger le Piémont d'une éventuelle invasion française (ils n'ont d'ailleurs pas empêché l'annexion de la Savoie par la France en 1860…).

Val-Cenis : la plus étendue. Son territoire alpin, le plus vaste de la vallée, s'étale sur 125 km et compte 53 pistes dont celle de L'Escargot, la plus longue piste verte d'Europe. Ses 12 kilomètres sillonnant entre les pins cembro et les mélèzes sont vivement à déconseiller pour les snowboarders… Grâce au "retour d'Est", ce phénomène météorologique qui lui apporte d'appréciables quantités de neige trois ou quatre fois par hiver, la station n'a pas à rougir question blancheur. Au sommet des pistes, la Canopée des Cîmes, une plateforme panoramique d'acier et d'inox surplombant de 1 000 m les eaux du lac du Mont-Cenis, le skieur pourra contempler les plus beaux sommets alpins français et italiens.

Bessans, temple du ski nordique. Considéré comme parmi les plus froids de France, le village de Bessans, bourg de 350 âmes, fait figure de référence en ski de fond : la "capitale nordique des Alpes" compte en effet 133 km de pistes damées. Grâce à sa technique du snowfarming (la neige de culture est conservée d'un hiver à l'autre en l'isolant de l'air ambiant et du soleil grâce à une couche de 40 cm de sciure de bois), 16 000 m3 de neige regroupés près du stade de biathlon ont permis à la station d'ouvrir une piste de 3 500 m dès ce 5 novembre et d'ainsi rester la première station hors glacier à ouvrir en France. Et depuis cet automne, le site est également plébiscité par les équipes de France de biathlon. Les meilleurs fondeurs et biathlètes français s'y défieront d'ailleurs du 31 mars au 2 avril.

Bonneval-sur-Arc , le bout du monde au bout des doigts. Régulièrement la mieux enneigée de France, la petite station de Bonneval peut rester ouverte jusqu'au 28 avril. Avec ses chalets traditionnels, ses toits de lauzes et ses ruelles étroites non déneigées, ce village le plus haut de la vallée témoigne de l'habitat montagnard authentique et mérite amplement d'être classé parmi les "Plus beaux villages de France". Labellisé terre d'alpinisme par l'Unesco, il est aussi un bon point de départ pour les amateurs de ski de randonnée avant de gagner les refuges alentour.

3 activités givrées en Haute Maurienne

Dévalez les pistes à vélo la nuit

Une fois les remontées mécaniques de Val-Cenis fermées, les intrépides peuvent enfourcher un fatbike électrique (ou un VTT électrique, en fonction des conditions de neige). Après un briefing de sécurité et une rapide prise en main de la bécane sur un parking désert, ils empruntent les pistes damées et partent à l'ascension des 700 mètres de dénivelé qui les séparent du Col du Mont-Cenis, qui toise tout de même à 2 083 mètres. Pneus légèrement dégonflés pour accroître l'adhérence, mode Turbo enclenché pour ménager les mollets : la montée se fait sans que goutte de sueur ne perle sur le front des effrontés. S'ils ont un brin de chance, l'arrivée au sommet se fera dans le charme mystérieux d'un épais brouillard. Une petite impression de bout du monde en guise de récompense. La descente, elle, se fera sur les chapeaux de roues sur la plus longue piste verte d'Europe, la piste de l'Escargot, qui, pour le coup, n'aura jamais aussi mal porté son nom. À partir de 75 €/pers., matériel inclus. Entre 2 h et 2 h 30. Contact : https://www.facebook.com/Updownskibike 00 33 (0) 7 72 50 49 19.

Escaladez une cascade de glace

Lorsque les torrents de Saint-Landry se figent au-dessus de Bonneval-sur-Arc, le site se transforme en école de glace. La Haute Maurienne regorge alors de sites naturels permettant l'escalade sur glace. Mais pour une initiation en toute quiétude à cette pratique à mi-chemin entre l'alpinisme et l'escalade, il vaut mieux préférer une cascade de glace artificielle, obtenue grâce à la projection d'eau pendant plusieurs jours sur une paroi gelée, tel un roc. En bordure du stade international de biathlon de Bessans, le Rocher de la Barmette offre, pour sa part, un terrain de jeu d'une trentaine de mètres de hauteur. Muni d'un baudrier, d'un casque, d'un piolet et de crampons, vous serez assuré par un guide de haute montagne : "Ne plantez pas votre piolet sur une surface plane : cela cassera la glace en mille morceaux sans qu'il s'y accroche. Plantez-le dans les petits interstices puis hissez-vous à la force de vos jambes. Pas de vos bras !" Et dernier petit conseil pour ne pas vous cramponner à la paroi : lorsque vous n'êtes encore qu'à un seul mètre de hauteur, laissez-vous suspendre de tout votre poids dans le baudrier : non, il ne peut rien vous arriver.

65 €/pers. pour une 1/2 journée. Pour le créneau nocturne (2h) : 45 €/pers. Contact : Guides de Glace Maurienne au 00 33 (0) 6 30 37 08 65.

Nagez sous la glace

Les moins frileux se dirigeront vers un lac gelé sur la commune de Val-Cenis Sollières-Sardières, au nord de la station de Valfréjus, pour s'immerger dans un monde hors du commun et du temps. Pas besoin d'être un plongeur expérimenté pour pratiquer la plongée sous glace : elle est accessible dès l'âge de 12 ans sans prérequis. Après avoir participé à la découpe de la glace à la scie, votre moniteur délivrera un briefing de sécurité. Une fois équipé d'une combinaison étanche, d'une bouteille d'oxygène, d'un masque et de palmes, vous serez prêt à vous immerger dans une eau à 3 ou 4 °C ! Pas de panique : l'instructeur vous attend et s'occupe de vous tout au long du baptême. Une "ligne de vie" délimite la zone accessible : vous ne pourrez donc pas vous perdre ou rester prisonnier de la glace. Cette zone est définie par 4 trous, qui sont d'hypnotisant puits de lumière que vous verrez où que vous soyez et permettent, au besoin, une sortie rapide. Le lac est peu profond et la glace, diaphane, le rend très lumineux. Il est même courant d'y apercevoir des truites, chevesnes, et autres vairons. Comptez 110 euros par personne et 2 h 30 (15 minutes pour l'immersion proprement dite mais c'est suffisant pour s'émerveiller). Contact : Sensations Vanoise ; tél. : 06 60 08 47 80. Des plongées nocturnes sont possibles.