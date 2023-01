Le froid a un effet direct : il favorise la sécheresse cutanée, effet majoré par le chauffage, les douches chaudes et les habits plus épais. Il agit aussi sur la vasoconstriction des vaisseaux responsable notamment du phénomène de Raynaud qui touche les mains et les pieds.

Mains :

à laver à l’eau tiède

Visage :

Préférer une eau micellaire ou une lotion sans rinçage plutôt que l’eau et le savon.

Mettre une crème hydratante ou émolliente, si possible matin et soir, sinon plutôt le matin. En cas de forte exposition à l’air froid, en remettre dans la journée.

Appliquer un stick hydratant sur les lèvres régulièrement et éviter de passer la langue sur les lèvres.

Opter pour du maquillage hydratant

Mains

Les laver à l’eau tiède avec un savon doux.

Bien les essuyer, doigts écartés, l’humidité irrite encore plus la peau en hiver. Utiliser un tissu sec et propre, sinon une serviette en papier à usage unique. Éviter les sèche-mains électriques.

Ôter les bagues, car l’humidité reste dessous. Les remettre une fois les mains bien séchées.

Mettre une crème hydratante le plus souvent possible.

Corps

Les douches ou bains doivent être les moins chauds et les moins longs possible.

Utiliser un savon doux à usage fréquent.

Bien rincer et bien essuyer en tapotant sans frotter, sans oublier les espaces entre les orteils.

Appliquer un produit hydratant après la toilette pour qu’il pénètre mieux. Le bon sera celui qu’on a envie d’appliquer régulièrement. Penser aux zones exposées aux frottements : genoux, coudes.

Vêtements en coton

A Éviter

Les vêtements en laine directement sur le corps, privilégier le coton.

Les tenues trop serrées qui frottent et favorisent le dessèchement.

A porter

Des gants en cuir, avec des sous-gants en cas de grand froid, ou en polaire. Les gants en laine peuvent irriter et laissent passer l’air à travers les mailles.

Des gants pour les travaux ménagers. Cela évite des irritations qui s’aggravent avec le froid.

Le truc en plus : Est-ce vraiment une question de température ?

Dès 7-8 °C, le froid se ressent - Les changements brutaux de température irritent aussi la peau -, mais cela dépend : du vent, du soleil, et surtout de l’humidité, de sa tolérance personnelle, de son type de peau (les peaux très claires sont plus sensibles) ; en cas d’eczéma ou d’antécédent d’eczéma, la peau est plus irritable.