Un séjour royal et immersif au Château Brachet

Depuis sa réouverture en mai 2021, visiteurs et habitants du coin ont donc l'opportunité de venir (re) découvrir cette maison de maître qui appartenait autrefois au Docteur Léon Brachet, surnommé le médecin des Rois. Son propriétaire actuel met un point d'honneur à proposer un bond des plus fidèles possible dans la fin du XIXe siècle, tout en soignant particulièrement les détails, le confort et l'art de vivre. Acquise en 2010 alors qu'elle n'était plus habitée depuis 1933, il a fallu réveiller la belle endormie. "Ce fût un travail colossal mais nous voulions lui rendre son âme sans trahir son histoire, confie Jean-Michel Belin. Le caractère historique de cette demeure m'a vraiment passionné, à tel point que j'ai pris avec moi trois étudiants en master d'histoire contemporaine pour nous aider à mettre tout ça en musique, d'où les notices historiques disponibles dans chaque chambre, il y a eu beaucoup de recherches sur le lieu, le bâtiment, ce qui a fait que nous avons découvert énormément de choses. Et, aujourd'hui, nous voulons le partager avec le public."

L’âge d’or du thermalisme

Au cœur d’un parc de 6 hectares, l’établissement propose un restaurant gastronomique, une terrasse fleurie, et les quinze chambres et suites proposées évoquent chacune une personnalité emblématique, un lieu ou un thème propre au XIXe siècle. L’établissement dispose même d’une "bibliothèque idéale du XIXe siècle" qui ne comporte pas moins de 4 000 volumes anciens.

Bien plus qu’une expérience de bien-être et de gastronomie, ce séjour offre une immersion à travers le temps. Il faut dire qu’il fût la demeure historique du Dr Léon Brachet, qui reste pour Aix-les-Bains une figure incontournable de la fin du XIXe siècle. Véritable ambassadeur du thermalisme aixois, il côtoya à ce titre toute l’aristocratie européenne, de nombreuses têtes couronnées, artistes et intellectuels, de "Sissi", l’impératrice d’Autriche qui fût sa patiente, à Sarah Bernhardt en passant par le roi Georges Ier et les frères Coquelin.

Les 15 chambres et suites (ici la suite Coquelin) évoquent chacune une personnalité emblématique ou un lieu du XIXe siècle. ©Le Château Brachet

Un décor raffiné dans un cadre verdoyant

"Chaque chambre est unique et possède son propre thème, explique ce spécialiste de l'immobilier. Toutes s'attachent à redonner vie à l'âme des lieux à l'époque victorienne, tout en conciliant l'excellence du confort moderne (literie haut de gamme, domotique, etc.) et un haut niveau d'exigence en matière de durabilité et de santé. Et que ce soit dans les chambres ou via les espaces communs de l'hôtel, des vitrines exposent des livres, des objets, des gravures ou des correspondances anciennes liés à la fin du XIXe siècle, acquis dans les salles des ventes ou retrouvés dans les greniers du château." Er pour les plus passionnés, des notices et des QR codes rappelant diverses anecdotes de l'Histoire sont disséminés un peu partout dans la demeure. Côté gastronomie, les petits plats sont mis dans les grands au sein du restaurant du Château. Il est en effet possible de déguster la cuisine gastronomique du chef Bertrand Janson, disciple de Guy Martin, où la priorité est mise sur des produits essentiellement bio et de saison, choisis auprès de fournisseurs principalement locaux.

L’établissement dispose d’une “bibliothèque idéale du XIXe siècle” qui ne comporte pas moins de 4 000 volumes anciens. ©Le Château Brachet

Dans l'optique de marquer l'héritage d'Aix-les-Bains, une attention toute particulière a même été accordée aux salles de bains. "L'eau occupe une place importante ; nos salles de bains sont très soignées et on peut retrouver de nombreuses fontaines autour de l'hôtel. On voit aujourd'hui beaucoup d'hôtels rénovés de fond en comble mais qui délaissent complètement les salles de bains alors que c'est à mes yeux primordial. Avoir un espace de qualité à cet endroit, que ce soit au niveau des douches ou des robinets, est un élément très appréciable", indique le maître des lieux, qui prévoit également de construire dix lodges à haute performance énergétique et un bâtiment dédié à l'événementiel d'ici cinq ans. Et que celui qui n'est pas forcément passionné par l'Histoire se rassure, le site propose tout le confort nécessaire. Une piscine extérieure de dix-huit mètres de long ; des terrains de tennis et padel, de pétanque, croquet, badminton et volley-ball, ainsi que d'un espace d'entraînement "Executive Golf" sur plus d'un hectare ; un solarium et un espace bien-être privatif avec sauna et hammam viennent compléter une offre déjà haut de gamme. Le tout dans un cadre verdoyant et relaxant au cœur de la Riviera des Alpes.

4 bonnes raisons de se rendre au cœur de la Riviera des Alpes

L’âme d’une demeure historique

Situé à cinq kilomètres des rives du Lac du Bourget, sur les hauteurs de la petite commune de Grésy-sur-Aix, le Château Brachet a été aménagé dans une demeure historique et parfaitement restaurée. Un passage dans cet hôtel 4 étoiles offre une plongée dans l’Histoire et une déconnexion idéale avec l’agitation urbaine. L’établissement rend d’ailleurs un magnifique hommage au Docteur Léon Brachet qui en fut l’un des derniers propriétaires. Ce dernier était considéré comme un infatigable ambassadeur du thermalisme aixois à la fin du XIXe siècle.

Le plein de sport autour du lac du Bourget

Il est des lieux qui marquent par les douces couleurs qu’ils nous offrent. Le Lac du Bourget en fait partie. Cerclé par la Chambotte, le mont du Chat et les Bauges, il est le plus grand lac naturel d’origine glaciaire de France. Une véritable “Riviera des Alpes” où l’on profite : baignade, navigation, voile, aviron, canoë-kayak, rafting, pêche, plongée, ski nautique, wake-board mais aussi yoga paddle au clair de lune, ateliers bien-être les pieds dans l’eau ou simple balade. Avis aux baigneurs : le lac du Bourget peut atteindre 27°C en été.

L’évasion thermale pour se ressourcer

À la pointe de la recherche thermale, Aix-les-Bains abrite une importante communauté médicale dont la qualité est reconnue . Grâce aux bienfaits de ses eaux thermales, la ville est labellisée ville santé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Réputée depuis l’époque romaine pour ses eaux chaudes (de type bicarbonaté calcique, sulfaté et sulfuré), Aix est située à quelques kilomètres de Grésy-sur-Aix et abrite deux établissements thermaux : les Thermes Chevalley Valvital, dotés d’un spa et les Thermes de Marlioz, fréquentés depuis près de 200 ans (et dirigés à la fin du XIXe siècle par le Dr Brachet).

Le romantisme mis à l’honneur à travers les Gorges du Sierroz

Après plus de 40 ans de fermeture, les Gorges du Sierroz à Grésy-sur-Aix (et à quelques pas du Château Brachet), ont rouvert leurs portes en 2021. Les visiteurs peuvent y déambuler le long de la rivière à la découverte des anciens bâtiments à vocation industrielle (scierie, moulins, huilerie, etc.), de la cascade de Grésy et de la stèle érigée par la reine Hortense, fille adoptive de Napoléon Ier et mère de Napoléon III, qui y perdit son amie Adèle de Broc lors d’une promenade. Un parcours surprenant et romantique entre rochers moussus, passerelles en encorbellement, traversée des rives et belvédères contemporains offrant de nouveaux points de vue inédits sur les alentours.

Comment venir à Grésy-sur-Aix

En voiture : Au départ de Bruxelles, le trajet jusqu’à Grésy-sur-Aix dure un peu plus de huit heures.

En train : Pour rester écoresponsable, des trains nous transportent de la gare du Midi jusqu’à la gare Part-Dieu à Lyon où des trains sont disponibles vers la gare de Grésy-sur-Aix pour un trajet d’une heure. Au total : un trajet de 5 h 30.

En avion : C’est à Genève qu’il faut atterrir (1 h 15 de vol depuis Bruxelles avec Brussels Airlines ou EasyJet). Pour rejoindre Grésy-sur-Aix, il faudra opter pour le bus ou le train pour un trajet d’un peu moins de trois heures.