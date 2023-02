Grasse, la fine fleur des parfums

Le jardin est séparé en deux parties par un canal ; la première est vouée au paysage local et aux cultures en plein champ d’espèces traditionnelles. Avec des champs d’iris en fleurs en avril, de roses en mai, de jasmins en août et de tubéreuses en septembre, cette partie rehaussée de lignes de lavandin, menthe et romarin s’intègre particulièrement dans l’environnement planté de cyprès, oliviers, rosiers et jasmins typiques des collines de Grasse. La deuxième partie est consacrée à diverses collections de plantes odorantes et aromatiques.

Aujourd’hui, la région ne compte plus que 40 ha de plantes à parfum, essentiellement des roses, jasmins, tubéreuses, violettes et mimosas ; alors qu’au début du siècle passé, on en dénombrait quelque 5000 ha. Les années 70 ont sonné leur déclin avec l’apparition sur le marché, de produits ou molécules de synthèse augmentant sensiblement la productivité et la variété des senteurs, tout en diminuant le coût de fabrication. Les cultures se déplacèrent alors en Afrique du Nord et en Asie.

Le tout en bio

C’est un jardin de type méditerranéen cultivé sur sol calcaire avec quelques poches d’argile. Il joue un rôle essentiel pour la préservation de la biodiversité locale. La gestion y est différenciée : d’une zone soignée, on passe vers une zone naturelle peu arrosée avec des prairies spontanées, parties humides, haies sauvages. Grâce au paillage par les tontes, feuilles mortes, broyats et compost pour limiter les apports d’engrais, grâce aussi à la cueillette à la main, il s’inscrit résolument dans une direction d’écoresponsabilité.

Les reines de Grasse

Ici, 3 fleurs sont particulièrement à l'honneur : la rose, le jasmin et la tubéreuse. Rosa x centifolia ou rose de mai est une hybride de différents rosiers botaniques rustiques et parfumés en commençant par la musquée ou la gallique, tout en passant par celle de Damas ou par l'églantine, la Rosa canina. Cultivée à Grasse depuis le XVIIIe siècle, elle fleurit et est récoltée en mai. 30 à 40 tonnes de fleurs dont on extrait l'absolue, la plus forte concentration de fragrance issue uniquement d'une matière végétale. À la fin de la chaîne, les prestigieux Air du temps de Nina Ricci ou Trésor de Lancôme.

De juillet à octobre, vient le temps du jasmin, Jasminum grandiflorum, greffé sur J. officinalis et couvert d'un manteau de terre en hiver pour mieux résister au climat. 6 millions de fleurs sont récoltées pour obtenir 600 kg de jasmin et 1kg d'absolue et finalement… le N°5 de Chanel. À la fin de l'été, c'est au tour de la tubéreuse, Polianthes tuberosa, de la famille des Agavacées, qui originaire d'Inde et du Mexique, a été importée au XVIIe siècle dans le pays grassois. Capricieuse, elle exige une terre riche, pas trop sèche et demande d'être déterrée avant l'hiver pour une mise à l'abri puis divisée au printemps avant d'être replantée. Son parfum capiteux de Poison de Dior ou Chloé de Lagerfeld, vaut bien la peine qu'on s'y intéresse.

Les notes parfumées

Dans les collections, les plantes sont classées par notes olfactives : florales, fruitées, boisées, épicées, végétales. Les florales sont soit anisées comme le mimosa, soit épicées, comme celles de l'Osmanthus ou l'iris à fleurs jaunes ou comme celles des jasmins, tubéreuses, narcisses et fleurs d'oranger à floraison blanche. Les mimosas, A. dealbata et A. farnesiana, fleurissent l'hiver entre janvier et avril. Leurs fleurs et leurs branches fleuries sont notamment magnifiées dans Champs-Elysées de Guerlain ou Amarige de Givenchy. Quant à l'Osmanthus fragrans, le laurier odorant, il parfume le thé ou l'absolue chez Jungle de Kenzo ou 1000 de Jean Patou.

Parmi les fruitées, deux familles : les fruits rouges comme le cassis et les Citrus et Cie aux notes fraîches comptant les orange, citron, bergamote, cédrat, pamplemousse, mandarine ou lime. Le cassis a une feuille aussi odorante que son fruit ; cela dit, c’est son bourgeon récolté en début d’année qui offre l’absolue reconnue dans Dune de Dior ou Amazone d’Hermès.

Dans les notes boisées, il y a l'essence des copeaux de bois du cèdre de l'Atlas, à l'odeur douce et camphrée, que l'on peut humer par exemple dans Féminité du bois de Shisheido. Le vétiver, Chrysopogon zizanioides, une graminée poussant dans les zones tropicales donne ce même type de note. Ses racines séchées sont distillées pour obtenir une huile essentielle, comme dans Vetiver de Guerlain.

Avec les épicées, on effleure les cannelle, girofle, noix de muscade, poivre, cardamone, gingembre ou coriandre. Schinus molle, appelée aussi faux poivrier, est un arbre aux baies roses intéressantes pour cuisiniers et parfumeurs qui en extraient l'huile essentielle contenue dans le Miracle de Lancôme. Quant aux notes végétales d'Opium pour homme d'Yves Saint-Laurent ou d'Allure pour homme de Chanel, elles évoquent curieusement le ciste qui ferait tourner la tête.

Accompagnant ces plantes aux notes olfactives précises, des parcelles d'herbacées parfumées, de lavande, thym, sauge, violette, tagète, persil, livèche, basilic ou menthe embaument le lieu. La menthe poivrée, Mentha piperita, est un des secrets de Polo sport de Ralph Lauren.

Marie Pascale Vasseur et Marie-Noëlle Cruysmans

Jardins du Musée international de la Parfumerie MIP, 979 chemin des Gourettes, 06370 Mouans-Sartoux ; www.museesdegrasse.com