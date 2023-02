Sports de contact : quels risques pour mon ado ?

Une commotion cérébrale, c’est quoi ?

Des crânes qui se heurtent, un coup de coude ou de poing, la mauvaise réception d’un ballon, une chute tête en avant… Les situations à risque de commotion cérébrale sont multiples.

Lors de l'impact, une onde de choc se propage dans le cerveau et va provoquer des dysfonctionnements neurologiques. "C'est la fonction qui est atteinte, pas la structure du cerveau : le scanner ou l'IRM ne montrent aucune lésion", explique le Dr David Brauge.

Quels symptômes ?

Sur le coup, la personne est "sonnée" et les signes de commotion peuvent être très variés : "maux de tête, nausée, vertiges, sensation de brouillard, difficultés de concentration…", résume Adeline Julien.

Le K.-O., la perte de connaissance, se produit dans 15 à 20 % des commotions cérébrales. Lorsqu'il survient, "ce n'est pas un facteur de gravité, dit le Dr Brauge. La gravité se définit par la longueur du temps de récupération." Celle-ci peut aller de quelques minutes à plusieurs semaines. Dans tous les cas, le pronostic dépend de la réactivité des joueurs, de l'arbitre, de l'entraîneur et des parents.

Quelles conséquences ?

Le plus souvent, le cerveau récupère bien. Les problèmes surviennent lorsque les chocs se répètent. Les maux de tête ou les difficultés de concentration peuvent devenir chroniques et interférer avec l’apprentissage scolaire.

Quels sont les sports à risque ?

Des études nord-américaines soulignent les risques liés à la pratique du rugby, du football (américain et soccer), du hockey sur glace, du basket et de la lutte. "Dans notre consultation, nous voyons surtout des joueurs de rugby car la fédération a sensibilisé ses licenciés. Nous voyons beaucoup moins de pratiquants de sports de contact à forte cinétique alors qu'ils sont aussi concernés", remarque le Dr Brauge. À cette liste, il faudrait donc ajouter la boxe, les arts martiaux, le ski et bien d'autres.

Quelle prévention ?

Certaines fédérations ont adapté les règles de jeu et durci les sanctions. Mais ce ne sont pas les seules solutions.

Un bon échauffement évite des accidents. Selon le Dr Brauge, "des études ont montré qu'il permet de diviser le risque de commotion par deux."

Maîtriser les gestes techniques est essentiel : apprendre à chuter au judo, savoir plaquer un adversaire au rugby…

Renforcer ses muscles permettrait de mieux encaisser le choc.

Le casque reste discuté. Il protège de l’impact, mais ne freine pas l’onde de choc.

La marche à suivre

Sortir du terrain. Dès qu'un joueur prend un coup et semble sonné, des questions simples permettent d'évaluer la situation : contre qui tu joues, quel est le score… "S'il répond vite et clairement, il peut poursuivre. S'il est hésitant ou vaseux, il est sorti du terrain, mis au calme et réexaminé avec une batterie de tests neurologiques", explique la Dr Jan. Mettre le cerveau au repos. Le blessé est surveillé la soirée et le lendemain. Il ne doit pas rester seul et doit éviter toute stimulation (smartphone, télé…). Si des symptômes persistent, il faut consulter un médecin. Un arrêt maladie est parfois prescrit. La reprise du sport ne peut être autorisée que sur avis médical.