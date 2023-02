Ces derniers ont profité de leur interview pour révéler leurs codes de bonne conduite ainsi que les comportements à éviter à tout prix lors des visites chez le coiffeur.

Ne pas savoir tenir en place

Pour beaucoup, cela peut sembler difficile, mais c’est pourtant une nécessité pour les coiffeurs : il faut savoir rester immobile. Si le client se met à se tourner pour s’admirer dans le miroir, à se lancer dans de longs SMS en baissant la tête, “cela peut rendre difficile la coupe et la coloration des cheveux”, comme l’explique Andrea Cottin, coiffeuse dans un salon de l’État de l’Oregon.

On retient donc qu’il vaut mieux éviter de gigoter dans tous les sens.

Venir au salon malade

Ça semble couler de source, mais ce n’est apparemment pas le cas pour tout le monde. Quand on est malade, on reste chez soi ! “Si un coiffeur contracte cette maladie, il sera obligé de se mettre en congé, et vous l’aurez involontairement mis hors service pendant quelques jours. Cela signifie également l’annulation de plusieurs jours de rendez-vous, ce qui sera gênant pour nous et pour les clients touchés par ces annulations”, explique Viktor Holas.

On évite donc de partager son rhume à tout le salon de coiffure.

Ne pas laisser de pourboire

Aux États-Unis, il est toujours bien vu de laisser un pourboire aux coiffeurs ainsi qu’aux barbiers. Cette habitude, moins courante en Belgique, ravit pourtant les professionnels et leur redonne le sourire.

On pense donc à laisser un petit pourboire si on peut se le permettre.

Passer un coup de fil pendant la coupe

Ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois de devoir décrocher face à un appel important alors qu’on est à la caisse d’un magasin, en train de parler à un serveur ou autre situation peu propice. Cela semble pourtant évident : c’est impoli. C’est ce que ressentent les coiffeurs, trouvant également qu’un client au téléphone en pleine coupe rajoute une difficulté supplémentaire à la tâche des professionnels du cheveu.

Selon le dirigeant de Yvey Salon à Seattle, Yvey Valcin, “il y a plusieurs niveaux”. “Si l’appel est important, par exemple s’il concerne vos enfants ou votre travail, essayez de faire vite et de parler à voix basse. Mais s’il s’agit juste d’une conversation lambda, ce n’est pas très respectueux.”

On garde donc son téléphone loin de son oreille autant que possible.