”Chelsea Hotel” : ce que les murs racontent de l’un des bâtiments phares de New York

Malgré cette remise à neuf, ses plus anciens locataires, protégés par la loi de New York, y trouvent toujours leur résidence. Les réalisatrices belge et française, Amélie van Elmbt et Maya Duverdier, sont allées à la rencontre de ces derniers alors que l’hôtel était encore en cours de rénovation et donc fermé au public. À ce moment précis, le Chelsea Hotel n’avait plus rien de ce lieu mythique qui les faisait fantasmer mais plutôt à un bâtiment vétuste où “le plâtre tombe des murs et où les câbles courent sur les plafonds”.

Entre vidéos d’archives et récents témoignages, le documentaire revient également sur les personnalités qui ont fait l’histoire de l’établissement. De Leonard Cohen qui y a écrit la chanson Chelsea Hotel #2 inspirée par sa relation avec Janis Joplin à Andy Warhol qui y a tourné le film The Chelsea Girls en passant par Madonna et Mariah Carey qui y ont trouvé le décor idéal pour l’un de leurs clips vidéo ou encore John Bon Jovi qui y a tourné le clip vidéo de Midnight in Chelsea.

Mais le Chelsea Hotel abrite également des “fantômes” témoignent certains résidents. Ces derniers font référence aux quelques drames survenus à l’intérieur du bâtiment comme le meurtre de Nancy Spungen, compagne de Sid Vicious, poignardée dans la baignoire de la chambre 100 en 1978 ou encore le suicide du poète irlandais Dylan Thomas en 1953. La chanteuse Patti Smith, qui a vécu dans l’hôtel une grande partie de son histoire avec le photographe Robert Mapplethorpe, confie d’ailleurs avoir passé pour la première fois la porte du bâtiment car Dylan Thomas, “son grand héros”, y avait mis les pieds et se rendait au toit de l’immeuble pour y “vomir ses rhums et ses whiskys”.