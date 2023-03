Test du smartphone à écran pliable Motorola Razr version 2022

Les téléphones à écran pliable sont des réussites technologiques, mais ils n’ont pas encore réussi à convaincre le public. Les projections du cabinet IDC prévoient une part de marché de 1,1 % en 2022 avec 13 millions d’appareils vendus. Cela restera donc un marché de niche. D’ailleurs, on voit très peu de personnes avec des téléphones pliants dans les transports en commun ou dans les lieux publics. Évidemment le prix restera un frein à l’adoption de ce type de téléphone auprès du public, mais il a peut-être une raison plus sociologique. Si on regarde la manière dont est utilisé un téléphone aujourd’hui, on s’aperçoit qu’il est toujours dans la main, et de moins en moins dans les poches, pour réagir à la moindre notification. De plus, dès qu’un temps libre se dégage, les gens plongent sur leur écran pour scroller et swiper à tout berzingue. De ce fait un appareil que l’on doit déplier de nombreuses fois pour répondre ou regarder une vidéo ne doit pas convaincre beaucoup de monde. Ce n’est pas pour rien que les fabricants ont installé un écran dans la face avant des téléphones pliables.

C’est le cas du téléphone pliable de Motorola le Rarz 2022de Lenovo. Il s’agit donc d’un téléphone à clapet dont l’écran se plie quand on le referme et cela fonctionne avec un seul doigt.

La première chose que l’on regarde sur ce type de téléphone est la pliure. Ici, on la remarque. On sent sous le doigt une petite bosse. En tout cas, elle n’entrave en rien l’affichage sur l’écran. Et après quelque temps, vous ne la remarquerez plus. Si les dimensions, une fois ouvert, correspondent à celle d’un smartphone standard actuel (79,79x166,99x7,62mm), une fois replié, son épaisseur en fait le double (16,99 mm). Évidemment cela prend plus de place dans la poche. La construction de l’appareil semble robuste. Lenovo ne communique pas sur le nombre de pliures garanti.

Du point de vue des composants, on retrouve un processeur Snapdragon de la 8e génération, 8 Gb de RAM et 256 GB de mémoire de stockage. L’appareil tourne sur Android 12. La batterie a une capacité de 3 500 mAh.

L’écran principal a une diagonale de 17 centimètres, l’écran secondaire, une diagonale de 6,8 cm. Il sert à lire les notifications, à réaliser des selfies, à appeler, à répondre aux messages… Par ailleurs, certaines applications sont compatibles avec cette taille d’écran et peuvent donc être utilisées sans ouvrir l’appareil.

Du côté de la photo, on retrouve un capteur de 50 mégapixels et un capteur de 13 mégapixels sur l’arrière du smartphone et un capteur de 32 mégapixels comme appareil frontal. La qualité des images est assez bluffante, même en faible lumière. Les pixels ne sont pas trop apparents sauf lorsqu’on utilise le zoom 8X.

Voici un appareil haut de gamme qui tient la distance par rapport à l’offre des concurrents et qui convaincra les mordus des téléphones à clapet.

Le Motorola Razr 2022 est disponible noir en Belgique pour un prix de vente recommandé de 1 199,99 euros. La boîte est stylisée et le chargeur rapide est compris dans le prix ainsi qu’une coque de protection.