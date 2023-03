Maserati GranTurismo Folgore : Au volant de la première Maserati électrique!

La nouvelle Maserati GranTurismo s’inscrit dans la lignée du précédent modèle, éteint en 2018. Elle en conserve les traits simples et les courbes presque sensuelles, tout en appliquant les codes de la supercar MC20 dans le traitement des phares et feux. Et à bord, on retrouve la présentation typique de la marque, avec cette fois une qualité de finition et un contenu technologique au niveau des concurrents, Porsche et autres. Sans bien sûr se départir de son sens du style et de son goût pour les habillages sélectionnés avec soin. On note aussi que ce coupé grand tourisme est une vraie quatre places, car les places arrière sont réellement utilisables.