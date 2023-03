Dacia Jogger Hybrid 140 : La Dacia idéale

Une addition de qualités

Quelques semaines avant notre essai, notre petit doigt nous disait déjà que ce modèle promettait des consos assez bluffantes. Pourquoi ? Parce que nous additionnions mentalement les qualités connues de chaque élément. Pour avoir essayé le système hybride dans le Renault Arkana, nous savions qu’il était presqu’aussi économe qu’un système Toyota. D’autre part, on sait que la philosophie Dacia est synonyme de voitures plus légères que la moyenne. En l’occurrence, 1.432 kg pour le Jogger, plus que raisonnable pour un break de 4,55 mètres de long. Mais bon, on sait aussi qu’entre la théorie et la pratique, il y a parfois un monde de différence. Alors vérifions… C’est dans la région de Lisbonne que nous avons pris en main le Jogger Hybrid 140. Une région assez riche en relief, autant dire que le parcours d’essai ne facilitait pas la tâche du véhicule. Pourtant, avec la juste dose de conduite éco (respect des vitesses légales, énormément d’anticipation, utilisation judicieuse de la topographie), nous avons bouclé notre essai sur une moyenne de… 4,4 l/100 km. Nous avions vu juste ! Grâce à une partie électrique suffisamment puissante et à une bonne capacité de régénération, on utilise énormément le mode zéro émission. Cette moyenne aurait été meilleure encore sur des routes moins vallonnées, mais… elle aurait été bien moins bonne si l’itinéraire avait compris plus d’autoroute. C’est le point faible de la voiture et des hybrides en général : une conso de facilement 8 l/100 km à vitesses autoroutières.

Nicolas Morlet