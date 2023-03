Test du Smartphone OnePlus 11 5G

Au niveau des composants, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 8 de 2e génération, un processeur graphique Adreno 740, 128 ou 256 Gb de mémoire de stockage et 8 ou 16 GB de RAM. L’entreprise affirme que 44 applications peuvent être ouvertes en même temps.

Il contient 2 batteries encastrées de 2500 mA h chacune. La recharge rapide est bien sûr au rendez-vous avec un chargeur de 100 W livré dans la boîte. Le téléphone est complètement chargé en moins de 30 minutes. Le système d’exploitation est basé sur Android 13 pimenté à la sauce OnePlus. Comme sur les modèles précédents, la personnalisation est très pointue.

L’écran offre une diagonale de 17 cm. Il est abrité sous un verre Gorilla Victus de Corning. Sa résolution est de 3216X1400 pixels et sa fréquence de rafraîchissement atteint les 120 Hz.

Étonnamment, aucune coque de protection n’est fournie dans la boîte, mais elle est gratuite lors de la commande de l’appareil en ligne. Le OnePlus 11 5G existe en Titan Black et Eternal Green.

La prise en main est très bonne. Par contre, l’appareil est un peu trop haut pour une utilisation à une seule main. On retrouve le bouton (Alert Slider) de mise en silencieux ou en vibreur sur le côté droit. Ce bouton reste une caractéristique de la marque. Il permet une gestion rapide des sons.

Le module photo est assez imposant et est de forme arrondie. Il comporte 3 objectifs et un flash.

Ce sont des capteurs Sony. Le capteur principal a une résolution de 50 mégapixels (MP). Le second est un capteur grand-angle (115°) de 48 MP, la troisième sert de téléobjectif de 32 MP dont le grossissement correspond à 30 et 65 mm.

OnePlus continue son partenariat avec la firme photographique Hasseblad qui apporte sa technologie de traitement des images pour leur donner des couleurs naturelles via un capteur multispectral à 13 canaux pour les identifier. De plus, Hasselblad a travaillé sur la profondeur de champ pour les photos de portrait. L’application photo version Pro profite aussi des connaissances de la marque photographique. L’enregistrement en format Raw est accessible depuis ce menu.

Les clichés sont très bien équilibrés dans les couleurs et les lumières. Les photos à haute résolution (50 MP) présentent des pixels trop accentués. Les fichiers RAW sont les plus aboutis pour un traitement ultérieur, mais le mode normal de prise de vue apporte déjà de très belles images. Le mode nuit extrait de la lumière dans les environnements les plus sombres, mais avec une accentuation des pixels trop prononcée dans un format à 100 %.

Le OnePlus 11 5G s’inscrit dans la lignée des modèles précédents de la marque. Il est performant dans tous les domaines d’utilisation même gourmande en énergie et en puissance comme les jeux.

Buds Pro

Du côté son, l’appareil comporte un double haut-parleur compatible Dolby Atmos. La firme a également sorti de nouveaux écouteurs intra-auriculaire, les Buds Pro 2 dont la couleur s’accorde avec le smartphone. Ils ont été imaginés en collaboration avec le fabricant audio danois Dynaudio. Le célèbre compositeur Hans Zimmer a aussi apporté sa touche aux Buds. Il a conçu un égaliseur nommé “Soundscape” qui offre moins de basses fréquences et ravira les mélomanes.

Ces appareils intègrent aussi la technologie audio spatiale de Google. Elle permet d’entendre les sons comme s’ils provenaient d’un point fixe. C’est comparable au son 360° développé par Sony.

Les écouteurs possèdent une option de réduction de bruit extérieur jusqu’à 48 dB. Ils prennent en charge aussi les fichiers musicaux de haute résolution. Deux téléphones peuvent s’y connecter en même temps pour partager sa musique.

OnePlus a ajouté une petite touche humoristique au packaging. Le papier qui protège une partie des écouteurs forme une tête d’animal. Les OnePlus Buds Pro 2 sont vendus au prix de 179 €.