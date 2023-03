Test de l’aspirateur-laveur Roomba Combo J7 +

Le Roomba Combo J7 + possède une détection d’objet basée sur les informations de la cartographie des pièces et de la caméra située à l’avant. Cela veut dire que vous ne devrez plus enlever les obstacles avant chaque passage. Si vous avez oublié de retirer un livre, une peluche ou une pantoufle dans la pièce, l’aspirateur l’évitera en restant à plus au moins 10 cm de l’objet. Cela implique que cet espace ne sera pas nettoyé. L’appareil reconnaît aussi les déjections animales. Je n’ai pas testé cette fonction n’ayant plus d’animal domestique.

Le Roomba Combo J7 + aspire les poussières et nettoie en un seul passage. Il est équipé d’une lingette, en forme de demi-lune, qui s’humidifiera, si le bac amovible a été rempli de produit de lavage au préalable. Un support est situé sur le haut de l’appareil pour faciliter la fixation de la lingette. Si la fonction lavage est demandée, le support passe en dessous de l’appareil pour nettoyer la pièce. Si vous disposez de tapis ou de moquette, l’appareil aspirera d’abord ceux-ci sans utiliser la fonction lavage et sans les humidifier, car la lingette restera au-dessus de l’appareil, ensuite elle passera en dessous pour laver le restant de la pièce.

L’aspirateur se commande au moyen de l’application dédiée. Vous y retrouvez toutes les informations pour le paramétrer, programmer les horaires et les pièces où il doit passer. Vous pouvez par exemple demander que l’appareil effectue deux passages ou déterminer la quantité de liquide de nettoyage requise. La fonction de détection automatique des objets peut être désactivée. L’application renseigne aussi sur les consignes d’entretien du produit ainsi que sur la durée de vie des brosses et du filtre. Elle intègre un magasin pour commander immédiatement les différentes pièces à remplacer. L’aide a été aussi complètement repensée pour donner plus d’informations. On peut cependant regretter qu’elles ne soient pas toutes traduites en français.

Le Roomba Combo J7 + est livré avec la Clean Base™ destinée à le recharger et à vider son bac de ramassage directement dans un sac. Cela lui permet d’avoir une plus grande autonomie de fonctionnement. Pour un bon résultat, il faut l’utiliser régulièrement.

Le Roomba Combo J7 + sera disponible en ligne à 999 €. Il peut également être acheté sans base au prix recommandé de 799 €.