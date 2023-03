Les skis, une invention plus anciens que les pyramides d’Égypte

Chaque année, des milliers de Belges partent skier au sommet des montagnes en France, en Suisse ou ailleurs. Mais si la pratique est aujourd'hui considérée comme un loisir de masse, à l'origine, elle servait de moyen de survie aux Mongols, inventeurs des skis, pour se déplacer dans la neige. C'est leur instinct de survie qui leur a donné l'idée de fabriquer ces deux planches de bois à fixer aux pieds. Les scientifiques estiment l'invention des premiers skis à plus de 10.000 ans. Les plus vieux skis exhumés à ce jour datent de 5200 ans et ont été retrouvés dans des marais en Suède. Ceux-ci seraient donc plus anciens que les pyramides d'Égypte apprend-on dans Retour aux sources, ce samedi soir. "On n'a pas retrouvé de ballon de foot fossilisé par contre on a retrouvé des skis un peu partout dans le monde où il y avait de la neige, explique Guillaume Desmurs, journaliste et écrivain. Donc, on peut imaginer que dès que l'homme a marché sur ses deux jambes et qu'il vivait dans un terrain enneigé, il a utilisé des skis. On peut imaginer que le ski est aussi vieux que l'être humain."