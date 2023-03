Avant d’entrer dans le vif du sujet, signalons un dernier musée du train, situé à Maldegem, sur l’ancien tronçon Bruges-Eeklo, des trains touristiques à vapeur y circulent chaque week-end et les mercredis d’été. Le musée local compte onze locomotives à vapeur, à écartements standard et métrique. Depuis 2021, la ligne touristique voit ses convois accéder à la gare SNCB d’Eeklo, un rêve que, du côté du chemin de fer du Bocq, on espère voir concrétisé prochainement, à Ciney d’abord.

Pour être complet, ou presque, on signalera encore que le petit train de Rebecq-Rognon propose lui aussi une jolie balade dans l’ouest du Brabant wallon.

Mais venons-en aux tramways. Si le musée de Liège et celui de Schepdaal, non raccordés au réseau, ne permettent pas de circulation, en revanche, celui de Woluwe-Saint-Pierre, l’est bien. Et la Stib n’est pas la SNCB, elle n’interdit pas la circulation d’ancêtres sur les voies qu’elle exploite. La saison reprendra au dépôt de Woluwe dès le 1er avril, et tous les samedis et dimanches après-midi (ainsi que les jours fériés), jusqu’au 15 octobre, alors que le dimanche est exploité en tramways Belle Époque le tronçon Cinquantenaire-Musée et circule aussi un bus ancien entre la gare Centrale et le musée. De plus, les jours fériés d’avril et mai, les vénérables ancêtres aux livrées vertes, marron et jaunes iront jusqu’au centre-ville via l’avenue Louise.

Avec le retour du tram à Liège dans un avenir certain à défaut d’être forcément proche, le musée des Transports en commun de Wallonie ne sera pas pour autant relié à la ligne, mais qui sait ? un jour peut-être. En tout, le musée donne un avant-goût du futur de la cité ardente avec l’expo AmsTRAMgram qui vous en apprend plus sur ce tram, dont une maquette grandeur nature vous attend. Bus et trolleybus complètent une belle collection de véhicules anciens, et parfois très anciens puisqu’on y voit aussi des calèches qui sillonnaient les routes voici deux siècles.

À Schepdaal, aussi, on s’était pris à rêver d’une circulation sur la chaussée de Ninove au moment où De Lijn envisageait le retour d’une ligne ferrée autour de Bruxelles. Mais les espoirs furent assez vite douchés et ce n’est pas encore à bord d’un ancêtre entreposé dans ce joli dépôt de campagne que Remco Evenepoel pourra parader après une victoire dans un grand tour cycliste. La pièce maîtresse de ce musée est le carrosse royal construit pour Léopold II. Si rien ne dit que le deuxième Roi des Belges l’emprunta un jour, il est certain que le Shah d’Iran y embarqua pour lui rendre visite à Ostende.

Retour en Wallonie pour évoquer les deux associations qui se mobilisent chaque week-end pour emmener les visiteurs à bord de véhicules vicinaux qui, pour certains, sillonnaient encore la campagne dans les années septante. L’Association pour la Sauvegarde du Vicinal (Asvi), à Thuin, conserve précieusement une trentaine de pièces résumant parfaitement l’histoire de la SNCV. De plus, les circulations dominicales entre Thuin et Lobbes offrent un parfait panorama de ce que fut ce chemin de fer de campagne, qui fut le plus dense au monde, passant au cœur des villes et villages puis s’éloignant des routes pour prendre à travers champs. Et c’est l’occasion de découvrir la plus ancienne église de Belgique, la collégiale Saint-Ursmer de Lobbes et les jardins suspendus, et le beffroi de Thuin.

Le chemin de fer touristique de l'Aisne propose une splendide balade à bord d'un ancien tram vicinal, ou de sa baladeuse. ©MT Ourthe&Aisne / C.Mottet

Quant à eux, les passionnés du TTA, le Tramway touristique de l’Aisne, maintiennent au combien vivant le souvenir de la ligne vicinale Melreux-Comblain-la-Tour, courant dans la vallée de cette rivière qui conduit aujourd’hui les visiteurs jusqu’à Dochamps. Soit 12 km à bord de ces bons vieux trams à la livrée crème et rouge typique du vicinal. Comme à Schepdaal, le TTA conserve un convoi royal utilisé par Léopold II lorsqu’il se rendait à Ciergnon, tiré par une superbe locomotive à vapeur, en état de marche !

Enfin, un tram vicinal historique est toujours exploité comme ligne régulière. C’est même peut-être la plus fréquentée puisqu’elle emmène les visiteurs aux grottes de Han.