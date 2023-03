3 appareils sont commercialisés : le S23, le S23 + et le S23 Ultra. C’est ce dernier téléphone que j’ai pu tester. On retrouve les composants les plus performants produits comme le récent processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Il est intéressant de le comparer avec les 2 modèles précédents : le S21 Ultra, S22 Ultra. On se rend compte que les caractéristiques ont très peu évolué. La taille de l’écran est identique (172,5 mm de diagonale). Sa luminosité et son rafraîchissement n’ont pas augmenté (1750 nits et une fréquence de 1 à 120 Hz). La mémoire de stockage est toujours de 256 Go maximum pour notre pays.

C’est sans doute du côté de la partie caméra que le téléphone a été le plus modifié. La caméra avant passe de 40 mégapixels (MP) à 12 MP. L’objectif grand-angle conserve un capteur de 12 MP comme dans les modèles précédents ainsi que le téléobjectif (10 MP). Le zoom optique est d’un agrandissement de 3X et de 10 X. Le zoom numérique a une puissance de 100 X. Par contre, le capteur de l’objectif supergrand-angle est doublé. Sur les S21 et S22 Ultra, il était de 108 MP. Il passe maintenant à 200 MP. Il s’agit d’un nouveau capteur dénommé ISOCELL HP2. La firme a développé une technologie pour que, suivant les niveaux d’éclairage, l’appareil simule différentes tailles de pixels. “En basse lumière, le capteur se transforme en un capteur d’image de 1,2 μm 50 Mpx ou 2,4 μm 12,5 Mpx en combinant 4 à 16 pixels les plus proches”, selon les explications du communiqué de Samsung. Cette technique est aussi utilisée pour améliorer la mise au point en faible luminosité.

Une image prise avec un capteur de 200 Mp a une dimension de plus de 5 m sur 4. La taille du fichier ouvert est de 571 Mo. Si vous vous lancez dans la prise de fichier à ce format, il faudra prévoir un ordinateur musclé en processeur, en RAM et mémoire de stockage. La qualité des images est assez impressionnante. L’équilibre des lumières est parfait et les pixels sont raisonnablement accentués. Une photo prise en mode par défaut (12 MP) donnera des images plus contrastées, mais avec des pixels moins marqués.

Par contre, si les images produites avec le téléobjectif optique sont correctes, celles produites par le zoom numérique à son maximum sont vraiment mauvaises comme le montre cet exemple.

Photo prise avec le Samsung S23 Ultra avec le zoom 100 X ©IPM Graphics

Dans sa communication, Samsung insiste sur les capacités du Galaxy S23 Ultra de saisir des clichés de nuit exceptionnels. Le test mené dans notre studio dans des conditions de pénombre le confirme. Sur des sujets fixes, le capteur parvient à trouver de la lumière là où il fait sombre.

Le S23 Ultra comporte un stylet intégré dans son boîtier. La firme a choisi cette solution plutôt que de continuer à développer la gamme Note qui en était pourvue. On peut comparer le stylet à la souris avec laquelle on pilote un ordinateur. Ici, il permet aussi d’écrire directement sur l’écran et de commander le téléphone à distance selon les applications.

Le Galaxy S23 est vendu au prix de 949 €, le Galaxy S23 + à partir de 1 199 € et le Galaxy S23 Ultra à partir de 1 399 €. Ils sont livrés sans chargeur.

Le prix des téléphones haut de gamme ne risque pas de diminuer. Selon le site Counterpoint, 55 % des revenus des fabricants viennent de ce segment. La vente des smartphones à plus de 600 $ a augmenté de 1 % alors que le marché perdait 12 % en 2022.

L’analyste avance trois raisons pour expliquer cette tendance. Premièrement, les consommateurs aisés ont été moins affectés par les difficultés économiques. Par ailleurs, les smartphones occupant une place de plus en plus centrale dans leur vie, les gens sont prêts à dépenser plus pour leurs appareils et à les conserver plus longtemps.

Un autre facteur clé de la croissance a été la tendance à la “premiumisation”. La demande dans le segment haut de gamme est alimentée par les personnes qui en sont à leur troisième ou quatrième appareil et qui achètent des appareils de gamme à chaque fois supérieure.