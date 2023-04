La Villa Windsor bientôt ouverte au public: quelle est son histoire?

Mais son actuel nom, à savoir la Ville Windsor, lui vient de ses célèbres occupants de 1952 à 1986 à savoir le duc et la duchesse de Windsor. Après son abdication en 1936, le roi Edward VIII prend le chemin volontaire de l’exil. Suite à son union avec Wallis Simpson, il occupe un temps le poste de gouverneur aux Bahamas. Après la guerre 39-45, le couple intègre la Cafe Society de l’époque, faisant halte au cours de l’année sur la Riviera, en Méditerranée, à New York et à Paris.

Ils jettent leur dévolu sur cet hôtel de maître appartenant à la Ville de Paris. Connue pour son goût du beau et son élégance, la duchesse de Windsor va faire entièrement redécorer la villa dans des tons raffinés par la maison Jansen avec du mobilier qui donne tout le cachet aux lieux.

Le duc et la duchesse de Windsor ont mené grand train de vie tout au long de leur union. L’ex-roi a reçu sa part d’héritage de son père le roi George V, il a quitté le Royaume-Uni avec un précieux écrin de pierres précieuses offertes pour la plupart lors de ses séjours en Inde au temps de l’Empire et qui serviront à créer de somptueuses parures chez Cartier pour la duchesse.

Le loyer pour la “Villa Windsor” est de plus symbolique, le couple est également exempté de l’impôt sur le revenu et achète des biens détaxés via l’ambassade. Si la villa est le point d’ancrage du couple, celui-ci séjourne les week-ends au moulin de la Tuilerie.

En 1972, la santé du duc de Windsor décline fortement. La reine Elizabeth, le duc d’Édimbourg et le prince Charles viennent à son chevet à la villa. La duchesse y résidera jusqu’à sa propre mort en 1986. La Ville de Paris reprend la résidence avant de la louer pour 50 ans à un certain Mohamed Al-Fayed, alors propriétaire du magasin londonien Harrod’s. Celui-ci entreprend de conserver l’âme Windsor de la demeure, rachetant ici et là des objets ayant appartenu au duc et à la duchesse.

Cette fois, pas de loyer symbolique mais un montant annuel d’un million de francs français avec l’engagement de rénover les lieux sous la houlette de l’architecte d’intérieur Philippe Belloir.

Été 1997, la princesse Diana, divorcée, passe un séjour à Saint-Tropez avec ses fils William et Harry à l’invitation de Mohamed Al-Fayed, grand ami de longue date de la famille Spencer. C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de son fils Dodi, producteur de cinéma. Au mois d’août, ils se retrouvent cette fois-ci sans les petits princes. Après la Côte d’Azur, le couple traqué par la presse, remonte sur Paris. Dodi fait visiter la villa Windsor à Diana. Avaient-ils l’intention de se marier et d’y fixer leur résidence ? Nul ne le saura jamais. Le 31 août, tous deux perdent la vie dans l’accident de voiture du Pont de l’Alma.

Mohamed Al-Fayed, brisé, vend début 1998 le contenu de la villa aux enchères dont des objets très personnels des Windsor, soit près de 40 000 pièces en 3 200 lots, reversant les sommes pour la fondation créée en mémoire de son fils et à différentes organisations caritatives que la princesse parrainait.

Inoccupée depuis 2018, la villa Windsor, toujours propriété de la Ville de paris, a été confiée à présent à la Fondation Mansart chargé de lui rendre son lustre d’antan. Une ouverture en tant que musée est prévue en 2024. On ignore cependant ce qui pourra être vu considérant que les objets et le mobilier du duc et de la duchesse ne s’y trouvent plus.