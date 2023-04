Le “cool climate” du Cap, destiné oenotouristique de rêve pour les amateurs de vins

En Afrique du Sud, le sauvignon est cultivé à la fois dans des zones fraîches et chaudes. C’est dans les zones les plus fraîches que ce cépage emblématique du Cap s’exprime le mieux. Le climat de l’Afrique du Sud est méditerranéen et de nombreuses régions viticoles sont situées le long de la côte, à proximité de deux grands océans, l’Atlantique et l’océan Indien, bénéficiant ainsi de brises marines fraîches et de brouillards saisonniers. Le bien nommé vent du sud-est, le “Docteur Cape”, comme l’appelle les vignerons, balaie le sud-ouest du Cap pendant l’été et le printemps, abaisse la température de plusieurs degrés et limite la propagation des maladies de la vigne.

En outre, le terrain accidenté et les hauts sommets du Cap-Occidental exposés au sud offrent une source d’ombre bienvenue, limitant le nombre d’heures d’ensoleillement. L’altitude, qui varie de 50 m pour certains des vignobles les plus bas du pays à plus de 600 m dans les montagnes, est également un excellent régulateur thermique. Si le gel n’est pas trop préoccupant, ces dernières années, la sécheresse s’est avérée un problème majeur pour les viticulteurs sud-africains et la gestion de l’irrigation un véritable casse-tête.

Comme on peut s’y attendre dans un climat relativement chaud, le taux d’alcool de nombreux sauvignons sud-africains se situent dans la fourchette de 12,5 à 13,5 %, bien que certains puissent atteindre le taux élevé de 14,5 %. D’où l’intérêt de privilégier les vignobles situés en altitude, à proximité de la côte, ou à l’ombre.

RJ Botha, vigneron à Kleine Zalze et président de Sauvignon Blanc SA, explique que : “la popularité du cépage sauvignon est due au fait que les producteurs ne se sont pas laissés enfermer dans un style défini. Au contraire, ils ont voulu tirer parti de l’expressivité des différents sites et des expérimentations de chaque producteur pour produire une large gamme de sauvignon, développant chacun un accent particulier.”

Le travail, à la fois dans le vignoble et dans les chais, a donné naissance à une palette de profils qui englobent tous les principaux arômes et saveurs. Quatre profils principaux peuvent être identifiés dans les sauvignons sud-africains : arômes de fruits tropicaux et jaunes ; épicés et herbacés ; silex et minéraux et citron vert (melon vert et pamplemousse). De nombreux producteurs sud-africains se sont éloignés du style vert, dominé par la pyrazine, qui était omniprésent il y a 10 à 15 ans. Bien que le poivron, l’asperge, le pois, l’herbe et l’ortie soient des caractéristiques typiques encore couramment associées aux régions à climat plus frais, les producteurs se sont concentrés sur le développement de saveurs tropicales luxuriantes comme la papaye, la goyave, la banane et l’ananas par exemple, tout en augmentant le volume de la minéralité et de la salinité maritime. Dans les régions au climat plus chaud, les arômes de fruits tropicaux et de fruits jaunes peuvent être associés aux fruits à noyau (abricot, pêche, nectarine), aux agrumes et à des notes florales, telles que la fleur d’oranger et le géranium. Les profils herbacés se caractérisent généralement par la groseille à maquereau, la tomate en grappe, l’herbe et les fines herbes, tandis que les styles minéraux les plus austères s’articulent autour de la pierre à fusil, des cailloux et de la pierre de taille, des galets, de l’acier et de la fumée, associés à des notes terreuses de champignon, de terre humide et d’eau de pluie. Les régions au climat plus frais offrent des saveurs vives et racées, des arômes d’agrumes frais associés à des bourgeons de printemps, des fleurs blanches et des caractères typiques du sauvignon, nettes et rafraîchissants. Le fil conducteur du sauvignon sud-africain est le fynbos, un clin d’œil à l’arbuste endémique du pays et à sa biodiversité exceptionnelle.

Les producteurs sud-africains de sauvignon se tournent de plus en plus vers le bois pour ajouter de la complexité et de la longévité à leurs vins, que ce soit au stade de la fermentation ou de l’élevage. Les résultats du Concours Mondial du Sauvignon sont révélateurs de la tendance du secteur à utiliser le bois. De nombreux vins primés ont été en contact avec le chêne sous une forme ou sous une autre, au cours de la fermentation ou de l’élevage, dans des pourcentages différents. Toutefois, l’utilisation de grands récipients en chêne et/ou de fûts usagés ou neutres dans de nombreux vins souligne l’intention de rechercher une influence subtile plutôt que des arômes de chêne manifestes. En outre, l’utilisation accrue de levures indigènes sauvages et le travail sur lies brutes et fines pendant des durées variables, élargissent encore le spectre aromatique et les profils de goût vers plus de complexité et de rondeur.

Le sauvignon blanc est régulièrement assemblé avec le cépage sémillon dont l’usage pourrait être comparé à l’huile d’olive ou au vinaigre balsamique utilisé pour rehausser les mets. Tout est évidemment dans la mesure et on le rajoute à la fin pour apporter du gras, de la suavité ou du volume.

Parmi les nombreuses régions de production du Cap, trois zones viticoles se démarquent : Constantia, Stellenbosch et Durbanville. Il faudrait aussi ajouter Franschhoek, qui abrite de nombreuses caves plus petites que l’on pourrait appelé “Cave-Boutique”. Cette petite ville touristique est réputée pour sa gastronomie, ses restaurants, ses hôtels, ses bars à vin, son artisanat et la quiétude de sa longue rue centrale bordées de maisons et de commerces à l’architecture coloniale.

Constantia

Après avoir traversé le trépidant centre-ville de Cape Town et ensuite ses quartiers huppés, on accède aux vignobles de Constantia par une route boisée et sinueuse que traversent nonchalamment les babouins. Arrivé au sommet à près de 400 mètres d’altitude, l’œil se perd à perte de vue entre les parcelles de vigne, les caves à l’architecture contemporaine et au loin sur la droite l’Atlantique et à gauche l’océan Indien. À la croisée des courants marins, le visage fouetté par un vent soutenu, on perçoit le caractère spécifique de ce vignoble unique au monde. Malgré la température agréable on est surpris par la fraîcheur de la brise continue entraînant avec elle les nuages qui balaient et rafraîchissent le vignoble encerclé par des zones boisées. La notoriété de Constantia est inversement proportionnelle à la taille réduite de son vignoble, qui compte à peine 400 ha et moins d’une dizaine de caves (Steenberg, Buitenverwachting, Klein Constantia, Groot Constantia, Eagles’ Nest, Constantia Glen, Beau Constantia, Silvermist et Constantia Royale).

Stellenbosch

Le district de Stellenbosch, situé au cœur de la péninsule du Cap à 40 kilomètres à l’est de la métropole, compte le plus grand nombre de caves privées. Il est considéré comme la principale région viticole du pays. Ce vaste vignoble, en retrait de la côte, profite également des vents marins rafraîchissants qui soufflent de la “False Bay” et qui empêchent les maladies de la vigne de se développer. Les vignobles sont plantés dans un décor spectaculaire formé par les montagnes qui entourent la ville de Stellenbosch : la montagne Simonsberg et la plus modeste Paegaaiberg.

Durbanville

Situées à 20 minutes du centre de Cape Town, les 14 caves que compte le vignoble de Durbanville, tirent bénéfice de cette proximité pour attirer chaque week-end de nombreux visiteurs séduits par la vue spectaculaire sur la montagne “de la Table” (souvent nappée d’une couche nuageuse) et de la baie du Cap. Mais aussi par les visites de cave, les restaurants, les dégustations, les balades à pied, en jeep ou à vélo à travers les rangs de vignes et autres activités culturelles liées au vin. Ici, le paysage vallonné est formé d’une succession de collines qui pourraient faire penser à la Toscane, abstraction faite des eucalyptus. Sur de vastes étendues de terre rouge, les parcelles de vigne idéalement plantées sur les pentes fraîches exposées au sud, alternent avec les champs de céréale, les enclos à bovins et les nombreux vergers. Avec ses 55 000 ha de verger, l’Afrique du Sud est un gros exportateur de fruits, principalement de pommes, de poires, d’abricots, de pêches et évidemment de raisins de table et de raisins secs.

Quelque révélations du Concours Mondial du sauvignon :

1/Gustus Sauvignon Blanc, 2020, Darling, Darling Cellars.

Darling Cellars est situé sur la côte entre Malmesbury et Darling à une heure de Cape Town et 15 km de la côte. Un 100 % sauvignon issu d’un vignoble non irrigué. Vinifié 14 jours à basse température (13°C), il a ensuite reposé 6 mois sur ses lies dans une cuve en acier inoxydable. Il présente des arômes tropicaux de figue, d’ananas et de melon avec de subtiles notes d’asperge.

Alc. : 14,1 %

2/Villiera Bush Vine Sauvignon Blanc, 2022, Villiera Wines.

Un 100 % sauvignon blanc boisé de Stellenbosch. Villiera Wines est une cave familiale qui possède un vignoble de 170 ha. Le vin a subi une fermentation classique dans une cuve en ciment en forme d’œuf avant d’être brièvement passé par une barrique de chêne français. Des arômes de poivre vert et de fruits tropicaux soulignés par des notes vanillées et toastées apportées par la barrique.

Alc. : 13,2 %

3/Fleur du Cap, Sauvignon Blanc, 2021

Fleur du Cap est une gamme de vin élaborée à Somerset West dans un magnifique manoir qui est le symbole de Distell, une coopérative dont les raisins proviennent de tout le Cap occidental. Cette gamme se démarque par le fait que le vin n’est pas filtré avant la mise en bouteille. Un vin sur la fraîcheur, sec mais fruité aux arômes à la fois d’asperge et de pomme verte mais aussi de fruits tropicaux et d’ananas soulignés par une touche minérale.

Alc. : 12,6 %. Prix : +/- 9€ chez www.rouseu.be

4/Spier Seaward Sauvignon Blanc, 2022

Le vignoble de Seaward, situé sur les collines Tygerberg est orienté vers l’est, à deux pas de la côte. Les vignes palissées d’une moyenne d’âge de 15 ans ne sont pas irriguées. Le raisin a été vendangé tôt le matin pour garder toute sa fraîcheur. Le mout est resté en contact avec les peaux pendant quatre heures à 10°C et seul le jus de goutte, égoutté par gravité a été utilisé pour la fermentation à température contrôlée dans des cuves en acier inoxydable avant d’être élevé sur ses lies pendant quatre mois. Le nez révèle des figues vertes, du cassis et des fruits tropicaux mûrs, tandis qu’une touche de sel marin s’attarde sur la finale vive.

Alc. 13,6 %, Prix : +/- 12,5 € Distribué par Le Wine, www.lewine.be. Disponible chez : Altavina, www.altavina.be, Wijnen, www.wijnenjacobs.be et Just Wine, www.justwine.be