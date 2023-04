Lexus RZ : Le cousin chic au drôle de volant

Le RZ n’est pas le premier modèle électrique de Lexus : l’UX300e est toujours au catalogue. Mais il est, en revanche, le premier à n’être pas décliné d’un modèle à moteur thermique. Sa technique, il la partage avec le Toyota bZ4X (et son clone le Subaru Solterra) : même plateforme dédiée à l’électrification, même batterie de 64 kWh et même capacité de charge (150 kW). Le dessin et l’ambiance à bord sont, en revanche, typiquement Lexus : traits tirés, angles saillants et de jolis détails comme le pavillon qui se termine par deux "flèches" aux extrémités supérieures du hayon pour favoriser l’écoulement de l’air. À bord, on retrouve de grands écrans pilotant les derniers systèmes multimédia et instrumentation numérique de la marque. Et le coffre affiche une contenance généreuse de 522 litres. De quoi faire oublier que (là encore comme sur le cousin Toyota), il n’y a aucune boîte à gants.