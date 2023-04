Harley Davidson, les 120 ans d’une légende

En échappement libre la bête gronde comme un vieux chalut. Ces deux cylindres placés à 45°, formant un "V", et ce, depuis la toute première moto, font en effet que les pistons n’opèrent pas à intervalles égaux. Ils génèrent un son que les aficionados comparent aux sabots d’un cheval sur des pavés, ou, plus imagé, ils le surnomment "patato-potato".

C’est devenue un tel élément identitaire que la marque de Milwaukee a tenté de le breveter en 1996. Chez la concurrence on a essayé d’imiter, mais sans jamais égaler. Comme Honda, attaqué par Harley à l’époque sur ce terrain. Las, l’entreprise américaine a perdu son procès.

L’inconscient collectif

La sonorité est malgré tout un réel actif de marque. Harley s’en rend d’autant plus compte aujourd’hui qu’il s’est mis à l’électrique.

Mais revenons en arrière. À cette image bien ancrée dans l’inconscient collectif du chevalier mécanique tout de cuir vêtu, jambes tendues et coudes levés, le postérieur bien calé dans son siège cuvette, prenant un air lointain et redoutable à la fois. C’est le genre tatoué, scarifié, avec piercing, grosses bacchantes, casque en demi-sphère et lunettes d’aviateur.

Qu’importent les origines sociales, bedaine prononcée (à cause d’une surconsommation de bière) ou abdos en d’acier roulant sous le marcel, ces chevaliers cloutés s’efforcent de coller, de fusionner, de ne faire qu’un avec leur moto.

À commencer par le grand Marlon Brando dans L'équipée sauvage qui popularise l'image du "rebel" en perfecto noir et T-shirt blanc. Métaphore du bien et du mal. Nous sommes en 1953. À la même époque, Elvis ne tardera pas à se précipiter chez "Supercycle", à Memphis, pour s'offrir sa rock-machine. Sans le savoir, The King, banane au vent, allait devenir l'ambassadeur le plus prestigieux de la marque !

Johnny au guidon

Seize ans plus tard, pour les besoins de "Easy Rider", Dennis Hopper, Peter Fonda et de Jack Nicholson reprennent le flambeau. Ou le guidon, c’est comme vous voulez !

Et encore quelques années plus tard, que chevauchait, le torse bombé, Arnold Schwarzenegger dans Terminator II ? Eh oui… une puissante "Fat boy" de chez HD. Fat boy que collectionne aussi George Clooney.

En France, c'est Johnny Hallyday qui fera gratuitement (!) de la pub pour la fameuse bécane. Souvenez-vous de David Lansky, cette série policière diffusée en 1988, et qui en son temps, nous donna des frissons - pour ne pas dire des vibrations !

Ce même Johnny qu’on retrouvera d’ailleurs un été plus tard au guidon de la pétoire-culte lors de sa ultra-médiatisée traversée des États-Unis avec une bande de potes mal rasés. Excepté Adeline bien sûr. La girlfriend de l’époque…

Il fallait le voir, le cow-boy belgo-frenchie, peau burinée, œil bleu qui ne quittait pas la route, anneau dans l’oreille, bandanas autour du cou, mèche, jean prêt à rendre l’âme et santiags en croco véritable tracer fièrement les "freeways" et autres "Interstates".

Les femmes, un relais de croissance essentiel

En 2004, c'est Amélie Mauresmo, la tenniswoman, qui chevauchait la machine en déclarant : "Avec l'argent que j'ai gagné, je me suis offert une Harley". La puissante sportive sur la plus chère des "dévoreuses de kilomètres". Tout un symbole.

Finie l’époque où ces dames restaient cantonnées au rang de simples passagères. Surnommées pendant des lustres "sacs à dos" ou "accessoire", les femmes sont même devenues un relais de croissance essentiel pour la marque ! Pour elles, la gamme s’est d’ailleurs considérablement élargie. De la Sportster, spartiate mais réputée pour ses accélérations dans un vacarme infernal, à la V-Rod en passant par la déconcertante VRSC, la sensuelle Dyna Glide, l’endurante Touring, et la sublime Softail, la plus vendue aux États-Unis, très appréciée pour les virées à travers le pays.

Il faut dire que la machine traîne derrière elle sont lot de clichés inoxydables. Cette moto, c’est le concentré d’histoire de l’American Way of life, les grands espaces, la liberté, la vie en Levi’s, les juke-boxes, les comptoirs de bar rutilants, le Coca, les cannettes de Budweiser et les cadavres de Jack Daniel’s. Cette moto c’est surtout l’histoire d’un pays sans passé qui, longtemps, s’en cherchera un.

Un club mondial de fans, le "Harley Owners Group"

Reste que la grande trouvaille pour fidéliser les Harley-women, ce sont les accessoires. Entre 25 et 50 % du prix de leur grosse cylindrée. Un moyen de rendre leur bête unique. Si les clients masculins misent sur les transformations mécaniques, les dames, elles, parient plus souvent sur l’esthétique. Pour la moto, mais également pour elle-même. Tant qu’à faire. Pour preuve : les strings griffés H.D. ne se sont jamais aussi bien vendus.

L’autre idée géniale qu’auront eu les nouveaux dirigeants de Harley-Davidson fût de créer un club mondial de fans, le célèbre HOG (Harley Owners Group), société parfaite pour conjuguer l’esprit maison : l’individualité célébrée au sein de la communauté. À un rythme très régulier ; le HOG et ses ramifications internationales organisent ainsi des fiestas gigantesques - avec merguez grillées, bière coulant à flots, concerts hard, jolies filles et parfois messieurs tatoués se trémoussant en string cuir et cloutés sur des réservoirs customisés. Tout l’attirail pour démarrer au quart de tour…