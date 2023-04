La Diesel V.36 : une locomotive de guerre préservée et conservée

Livrée comme quatorzième exemplaire le 5 avril 1940 au WiFo (Wirtschaftsliche Forschungsgesellschaft mbH), société écran fondée à Berlin en 1934 par le ministère de l’Économie du Reich et chargée de l’approvisionnement, du stockage et de la production des matières premières indispensables à l’effort de guerre pour être destinée à assurer la logistique des Wehrmacht.

La tâche principale du WiFo était la construction de grands parcs de stockage secrets, également la responsabilité de l’exploitation de wagons-citernes d’huile minérale, de pétroliers, de l’expansion des voies de transport et de l’exploitation des usines de production de produits chimiques de base tels que l’acide nitrique.

Abandonnées lors de la déroute allemande

En Belgique, trois autres locomotives de ce type furent également retrouvées lors de la retraite de l’armée allemande. L’une d’entre elles fut reprise par la SNCB et numérotée 231.01, puis 231.001. Les deux autres furent acquises par la "Société Anonyme des Carrières et Ciments Bataille" (ensuite "Compagnie des Ciments Belges - CCB). Elles portaient les numéros CCB 215 et 216. Ces trois exemplaires ont été ferraillés.

La machine de la Défense nationale devenue pièce de musée en Belgique provient d’Allemagne : laissée seule dans une gare lors la déroute de la Wehrmacht, cette locomotive Diesel de manœuvre se retrouva d’abord dans le butin de guerre de l’armée anglaise.

Les Forces Belges l’achetèrent ensuite aux anglais pour assurer la desserte ferroviaire de leur dépôt militaire de Soest. Le 11 mai 1960, la V.36 fut transférée en Belgique au camp militaire de Brasschaat où elle remplaça deux locomotives à vapeur du type T91 qui assuraient jusque-là les liaisons et manœuvres des trains militaires entre le réseau ferroviaire de la SNCB et les voies du camp militaire. Cette caserne, située au nord d’Antwerpen, est raccordée à la ligne 12 Antwerpen - Essen via la gare de Kapellen. L’armée belge lui attribua l’immatriculation 42550, l’unique locomotive au monde à disposer d’une plaque d’immatriculation en métal.

L’Armée prête cette locomotive au PFT

Suite à une interpellation parlementaire de la Députée Brigitte Wiaux au ministre de la Défense nationale Pieter De Crem, en 2008, l’Armée belge a estimé que cette pièce unique méritait d’être mieux exposée afin que son parcours historique soit révélé, d’autant que la petite locomotive ne circulait plus beaucoup depuis mars 2003.

Une convention de mise à disposition a été signée et cette pièce exceptionnelle est parfaitement conservée depuis le 6 février 2009 en l’état d’origine par l’association PFT (Patrimoine ferroviaire et tourisme).

La Diesel V.36, exemplaire historique et une des rares V.36 a avoir été conservée dans son état d’origine avec son moteur de l’époque, sera visible le samedi 22 avril 2023 lors de la grande bourse d’échanges de trains miniatures qui se tiendra à Saint-Ghislain, dans l’ancien atelier des wagons, le Musée Retrotrain du PFT.