C’est le cas de le dire à propos de la siroperie artisanale d’Aubel où, depuis douze générations, s’élabore ce sirop à base de pommes et de poires. Avec les Nyssen, ce sont trois générations actives qui perpétuent ce produit, véritable or noir de cette commune. Si on doit à Joseph, le patriarche, la construction des bâtiments actuels en 1983, son fils Claudy va élargir la gamme des produits à des jus de pommes et aux confitures. Le petit-fils, Antoine, se fera un plaisir de vous conter par le menu l’histoire de ce produit naturel, sans sucre ajouté, connu bien au-delà des limites des vergers du pays de Herve, qui se cuisine sans problème ou accompagne les meilleurs fromages. Et, si, un jour, en faisant le ménage dans vos placards, vous tombez sur un vieux pot, n’hésitez pas, le sirop se bonifie avec le temps (dix ou vingt ans), comme un bon vin.

La Siroperie artisanale d'Aubel, une institution gourmande du pays de Herve. ©WBT - Olivier Legardien

Les amateurs de promenades sont invités pour leur part à découvrir un circuit de randonnée élaboré par la Maison du Tourisme du Pays de Herve autour du village de Plombières. Comme son nom l’indique, il fut autrefois prospère grâce à sa mine de plomb et de zinc. Désaffectée depuis des dizaines d’années, malgré l’idée au début des années 90 d’éventuellement en reprendre l’exploitation, assez vite abandonnée d’ailleurs, cette mine a vu apparaître une flore et une faune tout à fait exceptionnelles. Et c’est à leur découverte que cette assez courte promenade (3 kilomètres) vous invite.

L'ancienne mine de plomb et de zinc a permis l'apparition d'une flore tout à fait particulière. ©WBT - Pierre Pauquay

Des panneaux didactiques disséminés le long du chemin vous résument les particularités de ce site doté d’une flore étonnante, car riche en zinc. Avant ou après ce petit circuit pédestre (il est possible de n’en parcourir qu’un peu plus de la moitié, soit 1,7 km), la Maison du site minier, qui abrite aussi l’office du tourisme local, vous en apprendra plus sur cette commune limitrophe de ce qui fut un territoire neutre, car disputé par l’Allemagne et la Belgique pendant tout le XIXe siècle, Moresnet neutre, finalement revenu à la Belgique après la Première Guerre mondiale. La lutte ayant opposé les deux pays était due aux énormes gisements de zinc.

Les amateurs de petite reine n’auront aucune peine à avaler les 27 bornes principalement parcourues sur le RAVel et balisées en points-noeuds au départ de Herve. Cette balade champêtre vous emmènera du côté de la très belle abbaye cistercienne de Val-Dieu qui abrite notamment une brasserie installée dans le moulin de l’abbaye en bordure de la Berwinne, rivière qui vous mènera également à l’un des plus beaux villages de Wallonie, Clermont-sur-Berwinne. Toujours à l’abbaye, le casse-croûte mêle joyeusement pèlerins et touristes autour d’une bonne table débordant de spécialités du terroir.

L'abbaye cistercienne de Val-Dieu. ©WBT - Giovanni P. Ciraolo

Clermont vous ravira par ses ruelles, son église classée du XIIIe siècle et son hôtel de ville du XIXe, mêlant pierres et briques. Hors du village, le château de Crawhez et la ferme-château de l’Aguesse sont également de splendides buts de balade.

Et puis, Herve, c’est aussi un célèbre fromage mais à côté, des petits producteurs tentent des nouveautés, comme la fromagerie du Plateau qui propose des fromages d’alpage.