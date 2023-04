Comment faire participer mes enfants aux tâches ménagères ?

L’importance des tâches ménagères

Tout d’abord, sachez que les tâches ménagères ont un rôle à jouer dans le développement des enfants. C’est notamment à travers elles qu’ils apprennent à organiser leur temps et découvrent les premières responsabilités en se fixant des objectifs à atteindre. Les enfants découvrent ainsi le fonctionnement d’une maison et pourront par la même occasion se sentir utiles. Une façon de les aider à acquérir le sens de l’effort et à renforcer leur sentiment d’appartenance à la famille. Enfin, en fonction de comment vous répartirez les tâches, c’est aussi une occasion de passer du temps ensemble.

Comment les motiver ?

La première étape pour booster vos enfants au quotidien est de tenter d’allier l’utile à l’agréable. Au premier abord, les tâches ménagères sont tous sauf ludiques et pourtant il est possible de les transformer en jeu. Mettez de la musique, dansez, créez une atmosphère agréable et usez de créativité. En fonction de l’âge de votre enfant, vous pouvez, par exemple, lui demander d’être votre assistant pour lui donner de l’attention. Vous pouvez également l’inciter à ranger sa chambre en imaginant jouer au magasin de jouets. Les possibilités sont multiples. Le plus important est de faire preuve de patience, de le féliciter à chaque fois qu’il participe et de le remercier. Par contre, oubliez le principe de la récompense, sinon il fera toujours une tâche dans le but d’obtenir quelque chose en échange. Il faut qu’il comprenne qu’en faisant le ménage, en triant le linge ou en mettant la table, il aide surtout sa famille. Si vous souhaitez lui donner de l’argent de poche, faites-le pour lui apprendre à gérer l’argent et non pour le remercier d’avoir participé à des corvées.

Quelle tâche à quel âge ?

Nous vous le disions, il est important de s’adapter aux capacités de votre enfant. À chaque âge, son apprentissage. Ainsi, les experts recommandent, par exemple, aux enfants de trois à cinq ans d’apprendre à ranger leurs jouets, de mettre leurs vêtements sales dans le panier à linge ou, encore, d’arroser les plantes. Dès huit ans, ils peuvent, par contre, balayer, passer l’aspirateur, faire leur lit, plier le linge, remplir ou vider le lave-vaisselle. Au-delà de cet âge, les enfants peuvent à peu près toucher à tout sauf aux produits qui doivent être employés avec précaution, rappelons-le. Aussi, à ce moment-là, le mieux est d’opter pour la communication. Réunissez votre famille autour de la table et listez les choses à faire. Incitez alors vos enfants à choisir leurs corvées de manière à ce que les tâches soient réparties équitablement. L’idée est bien entendu que les personnes désignées soient responsables de leurs actions de A à Z.

Les erreurs à ne pas commettre

Ne faites surtout jamais la tâche de l’enfant à sa place. S’il fait preuve de résistance et laisse parler son mauvais caractère, tenez bon. Essayez de comprendre pourquoi il ne veut pas le faire et faites-lui réaliser pourquoi il est important qu’il participe aux tâches de la maison. N’hésitez pas à l’encourager en lui faisant savoir qu’après ses corvées il pourra profiter d’une activité plus amusante. Incitez-le à faire des pauses si nécessaire. Enfin, si ses actions sont mal faites, ne le découragez pas. Félicitez-le et montrez-lui ce qu’il aurait pu faire mieux.

Bon à savoir

Il existe une application belge, Pixy. family, qui permet d’encoder les différents membres d’une famille et les tâches que chacun réalise. À chaque corvée réalisée, il est possible de gagner des points de manière à obtenir des récompenses, comme des bons de réduction pour des activités familiales, des jeux en lignes ou des conseils. Une manière de donner un petit coup de pouce à la motivation de votre tribu.