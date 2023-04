Une solution pour savoir où est son vélo se trouve dans les traceurs GPS. Le traceur GPS est le plus souvent une petite “pastille” que l’on vient mettre sur son vélo et, qui, grâce à une application, donne, en temps réel, la position de son deux-roues.

Aujourd’hui, les fabricants ont trouvé des astuces pour camoufler ces balises qui passent totalement inaperçues sur le vélo. Leader sur le marché, la marque Invoxia propose un traceur sous forme de réflecteur. On vient poser cela sous la selle, comme un réflecteur classique et un système de visserie n’offre pas au contrevenant la possibilité de l’enlever. À cela vient s’ajouter une application pour Android ou IOS qui offre de vraies possibilités en cas de vol de l’engin. Vous pourrez voir l’emplacement approximatif de votre vélo. Puis, en vous rapprochant à dix ou quinze mètres, vous pourrez voir précisément où se trouve votre vélo grâce au Bluetooth. Cette balise est capable de détecter des mouvements suspects à l’arrêt avec la fonction “antivol”. L’application vous enverra alors une notification. Vous pouvez aussi retrouver l’historique de vos positions ou encore le suivi de trajet. Sans carte SIM, ce tracker a une autonomie de trois mois ; puis, il faudra le recharger. À l’achat, ce sont trois années d’abonnement qui vous sont proposées ; puis, au terme de cette période, la possibilité d’un abonnement de 24, 95 euros.

traceur ©inoxia

Autre fabricant, français celui-là, propose deux types de traceurs GPS, spécifiquement pensés pour les vélos. Le Hoot 800 est un porte bidon qui contient un traceur. Difficile pour les voleurs d’imaginer que leur délit sera facilement identifiable, cela grâce à un porte bidon.

hoot 800 ©hoot

Le Hoot 500, lui, vient se poser au sommet de la potence comme un petit cache noir sans aucune prétention. Très facile pour la mise en place, ces deux produits offrent une protection maximale pour retrouver son vélo. Ils ont tous les deux une carte eSIM et proposent via l’application un panel complet de fonctionnalités très pratique. Seul petit “hic” : leur prix qui avoisine les 200 euros et donc n’est pas forcément à la portée de tous. Néanmoins, si l’on souhaite conserver sa monture, l’investissement en vaut la peine.

hoot 500 ©hoot 500