Que faire pendant les vacances de printemps en Wallonie picarde ? Petit tour d'horizon

Ainsi, à Tournai, trois activités inédites ont été mises en place durant toute la quinzaine, et même au-delà. Des balades en bateau seront organisées au départ du pont des Trous, et ce, du 4 au 21 mai. Ce sera une façon tout à fait originale de redécouvrir la cité des cinq clochés dont les abords de l’Escaut ont été récemment rénovés. Vous admirerez les façades classées, arbres remarquables, anciens fours à chaux et parcs d’une ville qui a vu les quais, du pont Devallée au pont Delwart, être totalement rénovés tandis qu’une nouvelle halte nautique a été aménagée. Ce sera évidemment aussi l’occasion d’observer de près de pont des Trous totalement restauré après trois ans de travaux. Par ailleurs, depuis le week-end dernier, et jusqu’au 7 mai, les touristes, et les Tournaisiens, peuvent profiter d’une vue imprenable, à 50 m de haut, sur les cinq clochers et le reste de la ville grâce à la grande roue installée entre l’église Saint-Quentin et la statue de Christine de Lalaing. Les samedis et dimanches, cette roue “royale”, éclairée de 18 000 ampoules Led, opère aussi jusqu’à minuit.

Enfin, grâce à l’appli City Trip, disponible sur Google Playstore ou Apple Store, il sera possible de découvrir la ville en compagnie de grands ados via le gaming, le challenge, la réalité augmentée et l’univers de la BD, le véritable ADN de la ville de Casterman. À ces nouvelles activités, on ajoutera le MobiliTY Day (30/4), le Craft Beer and Gaming (30/4-01/05), le marché des CréARTeurs (07/05), la foire aux attractions (esplanade du Conseil de l’Europe) (12-21/05), l'Entrée des Artistes dans le piétonnier (12/05), la brocante des 5 clochers (13/05) et la Nuit des Musées (13/05 également).

Le "Rallye des Arbres remarquables"

À Ellezelles, toujours le 13 mai, aura lieu le “Rallye des Arbres remarquables” organisé par l’Écomusée du Pays des Collines en collaboration notamment avec les Guides nature, l’ASBL Pottelberg et d’autres associations. Cette année, il fera la part belle à la mobilité douce, avec des parcours à pied d’une part, à vélo de l’autre, en plus de celui en voiture. Ces circuits partiront de La Houppe, à la Cabande Sylvie. Moyennant la modique somme de 8 €, les groupes ou familles se verront remettre un questionnaire papier (info : info@ecomusee.eu).

On terminera ce petit tour à Ath, tout d’abord à la Tour Burbant qui avait vu le mariage des géants Baudouin IV et Alix de Namur l’an dernier. Cette année, le comte Baudouin IV reviendra en son château, l’occasion d’y organiser une grande fête médiévale, ce 29 avril, avec un retour au XIIe siècle pour les visiteurs.

On reste dans la cité des Géants pour signaler que le 18 mai, jeudi de l’Ascension, des spectacles d’Arts de rue animeront le cœur historique de la ville. 40 compagnies, soit 200 artistes se produiront sur une vingtaine de scènes naturelles à l’occasion des Sortilèges. De 11 h à 22 h, pas moins de 75 spectacles et animations seront ainsi programmés. Si de nombreux spectacles seront gratuits, quelques-uns ne seront accessibles qu’aux possesseurs d’un pass (info : www.sortileges.be).