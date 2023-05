Avec le printemps, c’est le retour des vols de vélos: voici comment se protéger

Au printemps, l’augmentation du nombre de pratiquants de la petite reine devient incontournable. Revers de la médaille, les vols de vélos font leurs retours. Le voleur, s’il le souhaite, trouvera toujours une solution pour effectuer ses méfaits.

Bien protéger son vélo est indispensable si on ne veut pas le voir s'évanouir dans la nature aux mains d'un inconnu mal intentionné. ©Jean Luc Flemal

Avec l’évolution du matériel, ces voleurs ont aujourd’hui accès à des outils sur batterie permettant de couper pratiquement tous les antivols en un laps de temps très court. En moins de deux minutes et sans trop d’efforts, les voilà déjà loin. La question est donc plutôt simple : comment leur mettre des bâtons dans les roues ?

Dans l’espace public, quelques conseils simples apportent déjà des solutions. Le premier de ceux-ci est de trouver un bon point d’accroche. Les communes ont fait des efforts notables en la matière. Les lieux de stationnement sont plus nombreux et surtout bien fixés au sol. Le poteau sur lequel on pourra accrocher son vélo reste aussi une valeur sûre.

Le lieu de stationnement à lui aussi son importance. Il ne faut pas laisser son vélo dans un endroit peu fréquenté. Cela laisse au voleur tout le temps nécessaire pour dérober votre engin. Inversement, et là aussi ce n’est pas surprenant, un lieu avec beaucoup de vélos stationnés constitue également un endroit propice pour commettre des vols. La confusion au milieu de dizaines de vélos constitue un beau terrain de chasse pour les personnes mal intentionnées.

Concernant le vélo, la priorité est d’attacher le cadre, bien sûr. Dans la mesure du possible, il faut aussi attacher une ou les deux roues. Il faut maximiser les points d’attache. L’idéal, préconisent de nombreux fabricants d’antivols, c’est d’avoir deux cadenas, un pour le cadre et la roue arrière, un second pour le cadre et la roue avant. Le tout, bien entendu, attaché à un point d’ancrage inamovible. L’antivol en U est souvent lourd et encombrant mais il reste le plus efficace.

Le U 920 ART2 + CABLE de Decathlon est à un prix abordable et offre cette double protection qui quoi qu'il en soit retardera le voleur dans sa tâche. ©Decathlon

Avec ce double antivol, Decathlon ou Kriptonite offrent une alternative intérréssante en un seul système. ©KRYPTONITE

En complément de ces cadenas en U, on trouve aujourd’hui un système de câble qui apporte la solution pour assurer l’antivol sur les deux roues. Le fabricant allemand Abus propose un U avec une alarme intégrée. Le tout est piloté à partir d’un smartphone. Une belle protection contre le vol mais qui pèse son poids, 2 kg, et… son pesant d’euros.

Le ABUS SmartX est en ce moment un des U les plus performant du marché des antivols, avec une alarme de 100 db pour faire déguerpir les contrevenants. ©ABUS

Autre solution efficace : les systèmes antivol pliants et/ou la chaîne de gros calibre. Le poids diffère peu du cadenas en U mais le transport est plus facile et souvent moins encombrant.

En dehors de ces antivols indispensables, et pour parfaire la protection de votre monture, il y a encore les antivols de cadre qui se greffent sur l’arrière du vélo, en dessous de la selle. Cela permet de bloquer la roue arrière. Nombre de fabricants le proposent sur leurs modèles de série. Avec un tel arsenal, quelques kilos viennent certes s’ajouter sur votre compagnon de route mais après un rendez-vous, un resto ou un concert, ça n’a pas de prix d’être sûr de retrouver sa monture pour parcourir la ville ou sa périphérie en toute sérénité.