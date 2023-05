100 ans plus tard, le soutien-gorge fait toujours débat

Un accessoire millénaire

Mais son évolution et son rôle restent flous jusqu'à l'époque moderne. "Le corset vient parasiter la lecture de son histoire car le corps de la femme va être contraint, transformé pour des raisons esthétiques." Son origine reste donc discutée. Le terme apparaît en 1904 dans le dictionnaire et un premier prototype, inconfortable et présentant des défauts de conception, est breveté en 1859 à New York par Henry S. Lesher. C'est en 1889 qu'Herminie Carole, ouvrière corsetière et révolutionnaire, présente à l'exposition universelle de Paris le premier soutien-gorge moderne appelé "Bien-être". Inspiré du corset, il est breveté en 1898 mais présente encore des problèmes de maintien et est peu remarqué. C'est en 1913 que Mary Phelps Jacob créera le soutien-gorge séparant les deux seins.

Il connaîtra un véritable essor à la fin des années 20, quand la silhouette des femmes se fera plus sculpturale puis explosera après la seconde guerre mondiale avec les soutiens-gorge obus. "Le soutien-gorge devient un accessoire indispensable qui rend la poitrine visible. Il reste cependant peu adapté à la morphologie féminine ; l'aspect esthétique domine sur le confort et la santé."

Rendre visible la poitrine des stars hollywoodiennes

Puis, arrivent les années 60. "La mouvance des pin-up, stars hollywoodiennes et sex-symbols lui fait prendre de l'importance, toujours de façon esthétique." On parle encore peu de confort, le soutien-gorge étant davantage un accessoire suivant les injonctions sociales sur le corps des femmes qu'une question de santé. Les années 70, elles aussi, joueront un rôle déterminant dans le rapport des femmes avec ce vêtement controversé.

Il connaîtra donc une histoire mouvementée, de hauts et de bas, de nouvelles créations et de matières, de tendances de modes et de modèles plus confortables. "C'est un symbole que chacun s'approprie différemment, selon son âge, sa culture, son rapport au corps et aux injonctions sociales qui restent très fortes dans une société patriarcale qui dicte aux femmes ce à quoi elles doivent ressembler."

Le plus fascinant, c'est qu'en 2023, le soutif est encore au centre des débats. "Il y a un côté esthétique et fonctionnel, des débats et des questions qui encore aujourd'hui déchaînent les passions. Il reste un symbole à double tranchant : celui de la libération et de l'oppression. C'est incroyable qu'encore aujourd'hui, il fasse débat au lieu d'être un simple outil."