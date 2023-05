Balade flamande hors des sentiers battus

Pourtant, dans ce cas-ci, certains lieux aperçus (ils sont souvent privés donc inaccessibles) sont situés à peine à une quinzaine de kilomètres de Bruxelles. Ainsi, peu après être passés sous la piste de l’aéroport de Zaventem, par une petite rue pavée, nous apercevons à droite le splendide château de Perk (Steenokkerzeel), déjà mentionné au XIIe siècle. Propriété privée, il ne se visite pas mais ces nombreuses tours surmontées de flèches à bulbes donnent une allure très légère à l’ensemble, dont on aperçoit aussi l’impressionnante toiture de la grange de la ferme attenante. Il fut la propriété des comtes de Ribeaucourt de 1833 à 2007. C’est au XIXe siècle que fut figé son aspect actuel, après d’autres interventions aux XVII et XVIIIe siècles. Parmi ses hôtes prestigieux, on signalera Louis XV qui y séjourna le 9 mai 1746.

Les tours et détours du jeu de piste, après nous avoir permis de longer quelques belles demeures anciennes du village de Perk, comme la maison De Kamme, nous amenèrent aussi aux abords d’Hofstade et de Planckendaele, connus, le premier pour sa plage et la pratique des sports nautiques, le second pour son zoo d’une superficie de 46 hectares, suffisamment vaste pour permettre aux espèces animales d’y vivre le plus agréablement possible. Ce zoo est aussi réputé pour les programmes de sauvegarde qu’il mène.

En approchant de Lierre, vous bifurquerez vers Berlaar dont l’église Saint-Pierre à l’étonnante tour jaune vient d’être entièrement rénovée. Mais c’est à quelques bornes de là, dans le village de Gestel, que se situe une autre perle de notre excursion, la cour de Rameyen, château à douves des XIIIe et XIVe siècles, transformé en château Renaissance au XVIe siècle. Son propriétaire le plus célèbre fut le deuxième fils de Pierre-Paul Rubens, Nicolaas. La descendance du peintre occupa les lieux de 1643 à 1759. Dans la chapelle du château, il y a un sol en carreaux de majolique unique du XVIe siècle, sans doute le plus ancien sol de ce type au Benelux. Le château et ses dépendances (la très belle ferme remonte au XVIIIe siècle) ont connu plusieurs campagnes de restauration récentes. C’est lors de la dernière (2015-2020) que les murs ont revêtu une couleur ocre.

La Cour de Rameyen fut propriété du deuxième fils de Pierre-Paul Rubens. ©Jean Bernard

Le coeur villageois de Gestel offre une jolie vue sur le pilori et l'église Saint-Lambert. ©Jean Bernard

Le dernier lieu étonnant découvert en cette journée est à retrouver dans la banlieue de Malines, dans le village de Battel. Il s’agit de la microbrasserie, microdistillerie et limonaderie Batteliek, installée dans une église désacralisée. Outre d’excellentes bières au fût ou en canettes (il est possible d’emporter la sienne, remplie, refermée, étiquetée et signée à la main, sous vos yeux), les visiteurs peuvent participer à des ateliers de brassages et de distillations. Sans oublier que les tables sont faites pour s’y installer et déguster la cuisine locale, avec la bière qui lui convient le mieux, évidemment.