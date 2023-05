Féminisme et soutien-gorge : libération vs injonctions

Les années 70 et les révolutions sexuelle et féministe seront également un véritable tournant dans son histoire. On voit apparaître les premiers mouvements du "no bra" et une envie forte de s'en libérer en tant que diktat. "La révolution sexuelle et le mouvement hippie, la célébration de la nudité et les mouvements féministes commenceront à rejeter le soutien-gorge en tant que norme." Le message est clair : assez ! Le soutien-gorge doit dorénavant être fonctionnel, confortable et éloigné de toute connotation sexualisée.

Aujourd'hui, qu'on le porte ou non, cet affranchissement des normes sociétales continue. "Il n'est plus qu'un objet réducteur et négatif, les femmes ont réussi à reprendre le débat et à le revendiquer en le portant ou non."

Si les mouvements féministes ont beaucoup chahuté le soutien-gorge, il n'est cependant pas incompatible avec l'envie de se détacher des injonctions sociales et d'un rapport complexe à notre corps. "Les hommes ont décidé pendant des siècles de l'image à laquelle devaient se conformer les femmes mais nous assistons à un moment de bascule. Aujourd'hui, nombreuses sont celles qui décident pour elles." Porter un soutien-gorge peut aller de pair avec cet affranchissement : on peut en mettre pour soi et pour se sentir belle, et se réapproprier son corps et sa poitrine. Comme on peut ne pas en porter. L'essentiel est de se rappeler que c'est votre corps, donc votre choix.