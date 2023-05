Le soutien-gorge est-il bon ou mauvais pour la santé? Le réponse est simple...

Le soutien-gorge serait donc, à quelques cas près, un accessoire avant tout esthétique et de confort. "En cas de forte poitrine, il est utile pour soulager le dos. Mais, alors, on conseille surtout de faire une réduction mammaire car le soutien-gorge n'apporte pas de solution." Quels sont donc les cas particuliers où il est conseillé ? "Après une intervention, par exemple, il est utilisé comme outil postopératoire. Ou durant l'allaitement car les seins sont douloureux et changent de volume constamment. Enfin, après un cancer du sein, les femmes qui veulent éviter la reconstruction mammaire peuvent en porter avec une prothèse externe. C'est une alternative pour celles qui ne veulent pas une autre opération."

Les seins qui tombent ?

La hantise de nombreuses femmes : avoir la poitrine qui tombe. "Le port du soutien-gorge ne va pas combattre l'âge et la gravité. Il a une fonction de maintien, pas de redressement. Par contre, ne pas en porter ne va pas spécialement les redresser." Car les seins ne comportent pas directement de muscles : ce sont de la graisse et des glandes. "Avoir les seins qui pendent ou qui sont bien dressés, cela dépend avant tout de la génétique, du mode de vie, de la santé, de la peau… Si on est sportive et qu'on développe les muscles pectoraux, ça peut jouer un peu mais ce n'est pas déterminant."

Attention aux idées reçues

La plus grosse idée reçue contre laquelle se battent les sénologues et autres spécialistes, c'est l'idée que les armatures favorisent le cancer du sein. "Elle a la dent dure chez les patientes surtout des générations moins jeunes. De nombreuses femmes qui nous consultent pendant ou après un cancer du sein n'osent pas en porter car elles sont convaincues que ça entraîne une récidive."

Même chose pour le sport, où l'idée voudrait qu'on en porte absolument. "Au niveau médical, il n'y a pas d'impact ; on peut tout à fait faire du sport sans en porter. Encore une fois, l'important est de se sentir à l'aise, de ne ressentir ni gêne, ni douleur. Bien sûr, on le conseille en cas de forte poitrine pour préserver le dos mais c'est avant tout un choix libre pour chacune."

En définitive, le soutien-gorge, que vous souhaitiez lui remettre les agrafes ou lui annoncer que "vous faites une pause", c’est avant tout votre choix personnel. Pour des raisons d’esthétique, de confort, de rapport à vous. Et si vous ne savez plus à quels seins vous vouer, la réponse est simple : aux vôtres. Car vous seule décidez !

Comment bien le choisir ?

Des seins, il y en a de toutes les formes, les soutiens-gorge aussi, ça tombe bien ! Malheureusement, la majorité des femmes ne portent pas quelque chose qui leur convient.

Au cœur de sa boutique Marie-Françoise Lingerie à Halanzy, Marie-Françoise Harlange a conseillé, en 20 ans, des centaines de femmes. Et elle a remarqué que la majorité des femmes ne savent généralement pas choisir le soutien-gorge qu'il leur faut. "C'est très difficile de choisir seule, car non seulement les femmes connaissent rarement leurs tailles (bonnet et tour de poitrine) mais il existe aussi une variété de modèles, tailles et matières. Ce n'est pas comme un chemisier, le soutien-gorge doit épouser la forme des seins sans être trop large ou trop serré."

Se faire conseiller, pour ce vêtement qui peut vite se transformer en ennemi confort et santé, est très important. "C'est un métier, qui ne consiste pas uniquement à vendre des soutiens-gorge (rires) ! Chaque corps est unique, et il faut s'y adapter et savoir ce qui lui conviendra. D'autant plus qu'au fil de la vie, même sans changer de poids, la poitrine change et demande des soutiens-gorge différents."

Matières, modèles et santé

Mais comment choisir parmi la multitude de formes et de matières ? "Tout dépend de ses allergies, de son utilisation aussi. Sport, vie quotidienne ou joli décolleté ? Chaque occasion à son modèle, tout comme chaque forme de poitrine. Tous ne conviennent pas à tout le monde." Côté matière, tout dépend du type de peau, des allergies, du style de vie. "Encore une fois, on trouve en boutique des matières de haute qualité pour la santé, loin des grandes chaînes. Et heureusement, car le prix est fort différent."

Aller en boutique, c'est aussi être certaine de choisir un soutien-gorge bon pour la santé, qui se fera même oublier. "C'est un objet esthétique, mais aussi de confort. S'il vous fait mal, ou des marques et qu'à la fin de la journée vous ne rêvez que de l'enlever, ce n'est pas normal. Même avec armatures, un soutien-gorge adapté ne se sent pas et est confortable."

Les trois fake news qui font la vie dure au soutien-gorge

1. Il favorise le développement du cancer du sein.. FAUX !

En 1995, Sydney Singer, médecin australien, accusera le soutien-gorge d’être responsable de la formation de tumeurs cancéreuses dans les seins. Une idée qui persiste aujourd’hui dans de nombreux esprits alors qu’actuellement, aucune étude scientifique n’a jamais confirmé cette théorie. "Il n’y a aucun lien avéré entre port du soutien-gorge et cancer du sein, quelle que soit la taille, la présence d’armatures ou non, le port ou non… De nombreuses études ont été faites, mais malheureusement, cette idée persiste chez de nombreuses patientes."

2. Il retarde l’affaissement de la poitrine. FAUX !

Désolée mesdames, mais le soutien-gorge ne retarde pas l’affaissement des seins.

"Difficile de contourner la loi de la gravité et l’âge." Mais rassurez-vous: avoir une belle poitrine, c’est avant tout une question de rapport à son corps. Car toutes les poitrines sont belles ! Par contre, évitez de dormir avec: non seulement cela ne changera rien pour le maintien de votre poitrine, mais c’est en plus mauvais pour la santé ! Non seulement votre peau et votre corps ont besoin de respirer, mais en position allongée, il risque d’entraver votre circulation sanguine, votre respiration et la qualité de votre sommeil

3. Ne pas en porter raffermit les seins. VRAI ET FAUX

Voilà une question qui déchaîne les passions, entre partisanes du no-bra, études scientifiques et médecins. Si on ne peut pas généraliser à toutes les poitrines et à tous les cas, de nombreuses études ont démontré que ne pas porter de soutien-gorge raffermit les seins, fait remonter les mamelons de plusieurs millimètres sur un an, gagne légèrement en volume et réduit l’écart entre les deux seins. "Mais c’est davantage lié à de nombreux autres facteurs, comme la génétique, l’allaitement, le mode de vie… Le port ou non de soutien-gorge n’est pas déterminant", conclut Maud Vassilieff.