Excentrique et avant-gardiste: comment “Joe la pirate” a bousculé tous les clichés du 20e siècle

Cet évènement peut sembler anecdotique mais il illustre parfaitement la personnalité de Marion Barbara Carstairs. Née en Angleterre en 1900, elle est élevée dans une famille très aisée puisque son grand-père est l’un des actionnaires de la Standard Oil Company, une entreprise de raffinage fondée par John D. Rockefeller en 1870. Dès l’enfance, Marion Barbara joue avec les stéréotypes de genre. Elle décide par exemple de couper ses cheveux courts ou de se dessiner des moustaches. Elle refuse également de répondre quand on l’appelle “Marion Barbara”, préférant le prénom “Joe” et affirmant : “Je n’ai jamais été une petite fille, j’étais déjà queer dans la matrice”.

Ce comportement non-conformiste ne plait cependant pas à sa mère. Alcoolique et toxicomane, Evelyn Bostwick se montre très autoritaire avec son enfant, qu’elle voit comme une menace pour ses frères et sœurs. La mère de famille décide donc d’envoyer Joe, qui a tout juste onze ans, dans un pensionnat pour jeunes filles aux Etats-Unis. Pour la petite fille, cela est loin d’être une punition. Au contraire, elle y voit un élan de liberté et l’opportunité de voyager en bateau, une passion qu’elle cultive depuis quelques années déjà.

Marion Barbara "Joe" Carstairs ©Printscreen YouTube

Un retour en Europe, de premières liaisons lesbiennes et sa première entreprise

La Première Guerre mondiale débute trois années seulement après l’arrivée de Joe au pensionnat. En 1916, soutenue par sa grand-mère dont elle est très proche, Joe décide de rejoindre la France avec la Croix-Rouge américaine. Elle y occupe le poste d’ambulancière. Joe, qui vit en colocation avec d’autres ambulanciers, découvre à cette époque la littérature lesbienne. Attirée par les filles, elle a des liaisons avec diverses actrices et personnalités connues comme Dolly Wilde, la nièce de l’écrivain Oscar Wilde, ou encore l’actrice et chanteuse allemande naturalisée américaine Marlene Dietrich, qui lui donnera d’ailleurs le surnom de “pirate”. Cette attirance pour les femmes est toutefois très peu acceptée par sa mère. Inquiète d’être déshéritée par celle-ci, Joe trouve un stratagème : elle épouse son ami d’enfance, le Comte Jacques de Pret. Aristocrate de bonne famille, il est le gendre idéal et cela permet à Joe d’avoir accès à l’héritage familial. Ce mariage purement fictif sera finalement annulé au décès de la mère de Joe, sous prétexte qu’il n’a pas été consommé.

Dolly Wilde, une des conquêtes de Marion Barbara "Joe" Carstairs ©Printscreen YouTube

Avec l’argent de l’héritage, Joe décide d’ouvrir un garage automobile à Londres juste après la guerre, en 1918. La particularité de cet établissement est que seules des femmes y sont engagées. On y retrouve des mécaniciennes, des chauffeuses de taxis… La plupart des employées sont des pilotes que Joe a côtoyées durant la guerre, lorsqu’elle remplaçait des conducteurs masculins afin d’amener les officiers britanniques en France. Avec d’autres femmes, elles ont en effet conduit les officiers, géré les prisonniers de guerre et se sont rendues dans les hôpitaux. Dans cette même logique, le “X garage” propose de conduire les clients où ils le désirent. Un service est destiné à la visite des tombes de guerre et des champs de batailles en France ou en Belgique. Un partenariat est également mis en place avec des hôtels pour conduire les clients à leurs diverses activités.

Si Joe a hérité d’une énorme somme d’argent et n’a pas réellement besoin de travailler, elle le fait par passion et par engagement. En 1925, elle décide de fermer le “X garage” afin de s’attacher à un autre de ses hobbys : les bateaux.

La femme la plus rapide du monde sur l’eau

Dans les années 20, le monde nautique est très masculin mais cela ne freine pas Joe, au contraire. Elle passe de nombreuses années à acquérir des bateaux, à s’entrainer et à participer à diverses compétitions. S’offrant des hydroptères toujours plus imposants, elle multiplie les records de vitesse et décroche d’ailleurs le titre de femme la plus rapide du monde sur l’eau. Forte de sa progression, elle décide de participer au “Harmsworth British International Motor-Boat Trophy”, une compétition de grande ampleur dans le milieu nautique. Alors qu’elle mène la course en tête, une panne la contraint à l’abandon.

Marion Barbara "Joe" Carstairs, au centre ©Printscreen YouTube

De nature persévérante, Joe ne se laisse toutefois pas démotiver par cet échec et participe aux trois éditions suivantes de l’épreuve. Malheureusement, elle n’a pas plus de réussite. En 1930, après une énième panne, elle doit de nouveau abandonner. Cela marque la fin de sa carrière nautique. La jeune femme affirmera aux journalistes : “Vous feriez mieux de bien me regarder, parce que je ne reviendrai plus. C’est terriblement cher”. Durant cette période difficile, elle peut compter sur le support de sa compagne, Ruth Baldwin. Cette dernière lui offre d’ailleurs une poupée symbolique, “Lord Tod Wadley”, qui accompagnera Joe pour le restant de ses jours.

Si Joe est soutenue par ses proches, elle n’oublie pas de rendre la pareille. Elle encourage ainsi ses amis, amateurs de sports nautiques ou de sports de vitesse, en finançant leurs projets. Elle a, par exemple, versé 10.000 dollars pour le financement de la voiture l'” Oiseau bleu” du pilote Malcolm Campbell, qui se lançait dans une nouvelle tentative de record du monde de vitesse.

Reine de son île

De par ses succès et ses incidents de bateau, Joe attire les regards médiatiques. Mais ceux-ci ne sont pas toujours bienveillants. On met de plus en plus en avant son apparence physique qui ne correspond pas aux “normes féminines” de l’époque. Elle reçoit des critiques très variées : outre le fait qu’elle fume, on lui reproche ses tatouages, sa façon de s’habiller ou encore sa tendance à mâcher les chewing-gums. Fatiguée de cette oppression médiatique et des commentaires qui en découlent, Joe décide de laisser l’Angleterre derrière elle et de partir en exil. Sa fortune lui permet de voir les choses en grand et d’acheter une île dont elle devient même… la reine.

40.000 dollars ! Voilà le prix d’achat de Whale Cay, une île située dans les Bahamas. Joe débourse 25.000 dollars supplémentaires afin d’installer diverses infrastructures telles qu’une église, un phare ou encore des routes. Elle décide de baser l’économie de son territoire sur l’agriculture et cela attire les habitants des îles avoisinantes. 500 personnes rejoignent alors l’île qui deviendra le royaume de Joe. Elle y instaure un code de bonne conduite assez strict, interdisant par exemple les relations sexuelles hors mariage ou la consommation d’alcool. Des préceptes que Joe n’appliquent visiblement pas à sa propre personne, sa villa étant réputée pour être un lieu de débauche. Son île devient finalement trop petite et Joe, toujours ambitieuse, décide d’en acquérir de nouvelles, toutes situées dans les Bahamas. Elle s’approprie ainsi l’Oiseau Cay, la Devil’s Cay, la moitié de Hoffman’s Cay et une parcelle de terre sur Andros.

Marion Barbara "Joe" Carstairs ©Printscreen YouTube

Malgré son autoritarisme, Joe reste quelqu’un de généreux. Elle distribue par exemple des allocations à vie à certaines personnes ou crée des projets visant à améliorer la situation socio-économique des habitants de son territoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle souhaite à nouveau participer à l’effort de guerre, mais ses différentes propositions d’aide sont refusées. Elle ne se décourage pas, prend les choses en main et fonde la “North Caribbean Transport Company”, une petite entreprise qui assure le transport des marchandises entre Miami, Cuba et Haïti.

En 1975, sentant que son état de santé diminue, Joe décide de vendre son île pour moins d’un million de dollars et de partir vivre en Floride. L’histoire raconte qu’au moment de quitter Whale Cay définitivement, elle y verse les premières larmes de son existence.

Un impact encore après sa mort

Joe finit sa vie en Floride dans une villa tapissée de ses souvenirs. Selon la rumeur, des photos de ses 120 petites amies figurent sur une grande table en verre, au milieu de son salon. Légende ou pas, une chose est sûre : Joe Cartstairs vivait d’amour et de passion. Des sentiments qui ont perduré après sa mort au travers de sa poésie. En effet, sous le pseudonyme de Hans Jacob Berstein, elle a écrit différents poèmes sur des sujets qui lui étaient chers tels que l’homosexualité, le féminisme ou encore la mort. Joe la pirate s’est éteinte à l’âge de 93 ans à Naples, en Floride, et a été incinérée aux côtés de sa poupée préférée “Lord Tod Wadley”, compagne de toute une vie.

Décrite tantôt comme excentrique, tantôt comme passionnante ou audacieuse, la vie de Joe fut une aventure. Son histoire marque d’ailleurs encore les esprits de nos jours et un roman graphique “Joe la Pirate. La vie rêvée de Marion Barbara Carstairs” lui a été consacré en 2021.