Enfin doux, enfin beau: 11 spots en Belgique pour profiter des week-ends

Zen

A droite, une cascade. Plus loin, un lac immobile, qui reflète le jeu des nuages. Là, une maison qui surgit après une promenade dans un jardin à la végétation aussi taillée que sauvage. Et puis des petits ponts, des lanternes de pierre et de rochers. Vous voilà arrivé à la maison de cérémonie. Elle est basse, harmonieuse, construite uniquement en pierre naturelle, bois, bambou, argile et papier. A Hasselt dans le Limbourg, le jardin Japonais est un véritable enchantement depuis 1992. Il a été mis en scène avec les jardiniers et paysagistes japonais les plus expérimentés. Un lieu extraordinaire qui pousse à la réflexion et nous plonge dans un vrai bain de sérénité. On se met enfin à respirer… Ce lieu d’exception est à visiter jusqu’au 31 octobre. Et dire qu’avant, le lieu était une friche de 2.5ha le long du ring…

GouverneurVerwilghensingel 15, 3500 Hasselt. https://www.visithasselt.be/fr/jardin-japonais

jardin japonais ©JNTO

Nouveau

L’Hôtel van Eetvelde, maison de maître de style Art nouveau conçue en 1895 par l’architecte Victor Horta à Bruxelles, a inauguré lundi dernier son ouverture au public, à l’occasion de la restauration de la coupole de son jardin d’hiver. L’événement a aussi été l’opportunité de présenter le Laboratoire Art nouveau (LAB·AN), qui s’est installé dans l’extension de l’hôtel depuis son acquisition par la Région bruxelloise. Le LAB·AN se revendique comme un espace d’interprétation et de promotion de l’Art nouveau en Belgique à travers des projets culturels thématiques. Vous pouvez maintenant découvrir la grande coupole – restaurée en cinq mois-, les dorures et boiseries de l’hôtel et du bureau, également restauré. Les lieux sont accessibles les samedis, dimanches et lundis, lors de visites libres ou guidées. La visite guidée vous offrira toutefois accès à plus de pièces. Comptez 12 euros pour découvrir ce nouveau musée qui mêle architecture et histoire (8 au tarif étudiant).

Quartiers des Squares, Avenue Palmerston, 2 1000 Bruxelles

Le splendide hôtel Art nouveau van Eetvelde, conçu par Horta pour un conseiller de Léopold II, a été rénové et se voit désormais ouvert au public. ©Luc et Laurent Viatour

Sonore

Direction les Fagnes pour des excursions d’un genre nouveau : les Excursions sonores. Une nouvelle manière de découvrir l’histoire et la nature au travers de trois parcours pour lesquels ont été montés des tours audio. Ce sont les habitants de la région qui racontent histoires et anecdotes autour des sites touristiques remarquables des Cantons de l’Est. Chacun des 3 tours comprend 11 étapes sur des lieux et thèmes les plus variés. Parcourez-les en voiture ou à vélo.

Expérimental

Une destination familiale que le Luxembourg Science Center qui propose des expériences scientifiques étonnantes, des shows scientifiques originaux et permet de tester une soixantaine de stations expérimentales. Les plus téméraires ne manqueront pas les démonstrations autour de l’électricité : des shows foudroyants et décoiffants !

50, rue Emile Mark 4620 Differdange. www.science-center.lu.

Provençal

Et pourquoi pas la Gaume ? Avec ses deux villages classés parmi les plus beaux de Wallonie. Chassepierre est une véritable peinture à ciel ouvert. Ses bâtisses des 18 et 19e siècles sont magnifiées par le passage de la Semois. Dans la commune de Rouvroy, c’est le village de Torgny qui marque les esprits. Au milieu de maisons typiques, protégé des bises du nord par un massif forestier, vous êtes dans la “Petite Provence”.

Papillonnant

Davantage tourné vers la nature ? Alors au bord de la Moselle, le Jardin des Papillons est pour vous. Il accueille, sur plus de 600 m², des papillons venus du monde entier. La serre, qui enregistre une température de 28°et un taux d’humidité de 70 à 80 %, accueille 30 à 40 espèces de papillons qui volent en liberté. Les lieux abritent une grande variété de plantes tropicales et de fleurs mais aussi des cailles chinoises, des caméléons, des tortues, des oiseaux…

Route de Trèves, 56 6793 Grevenmacherest. www.papillons.lu

Au calme

Facilement accessible depuis la Belgique, la côte d’Opale affiche ses côtes sauvages et ses sentiers côtiers avec pas mal de sobriété, ce qui en fait tout son charme. Les logements en chambres d’hôte ou en Air BnB sont légion et très abordables. Et les restos offrent tous une atmosphère, comme le fameux Marie Galante dans le joli port d’Audresselles ou encore chez Mimi qui offrent la possibilité de bien manger pour pas cher. Les petites villes côtières inspirent de la nostalgie, avec une atmosphère moins festive, un peu désolée tout à fait différentes de nos stations littorales ! Ne manquez pas d’y manger des crêpes à la cassonade qui font saliver.

Si vous vous sentez en jambes, il y a une belle balade VTT à faire entre terre et mer et entre les caps Gris Nez et Blanc Nez : le Mont de Couple se termine par une belle vue entre les deux “Nez” et même par beau temps sur les côtes anglaises. Sur l’eau, beaucoup de cargos : c’est en effet le passage maritime le plus fréquenté au monde….

Secret

Un week-end pour découvrir des coins secrets. ©DR

Louez un van pour le week-end et partez découvrir la Belgique autrement. Evazion qui loue des vans tout confort dévoile 5 spots d’exception en Ardenne. Cela commence à Wéris en Famenne, à proximité des Pierres de Légendes. Ensuite, Herbeumont, où l’on pourra se poser en plein milieu de la campagne. On y entend que les oiseaux, plutôt rare de nos jours. Enfin Les étangs de pisciculture en Ardenne valent le détour, on y découvrira de petites cascades et à Vaux-sur-Sûre, le resto des Etangs de la Strange qui propose une très belle cuisine autour du poisson évidemment, mais pas que.

Resto des Etangs de la Strange, Hompré 6, Vaux-sur-Sûre, Belgium. Page Facebook