Envie de tout plaquer? Ces trois villes européennes vous paient pour y emménager

Cette initiative a pour but de lutter contre la désertification de certaines zones rurales et de rebooster la population locale. Bien évidemment, il n’est pas question d’empocher la somme et de mettre les voiles aussitôt. Cette prime n’est accordée que si les habitants sont prêts à s’engager durant un certain laps de temps. Intéressé ? Voici les villes qui vous permettront peut-être de commencer une nouvelle vie.

Albinen

Il s’agit d’une commune située dans les Alpes suisses qui propose la coquette somme de 50.000 € aux familles qui viennent s’y installer. Condition ? Y vivre durant au moins dix ans.

Ponga

Une ville espagnole située dans la région des Asturies, elle propose aux familles avec enfants la somme de 3.000 euros, et 2.000 euros aux personnes seules et aux couples sans enfants.

La Sardaigne

Il n’est pas question d’une ville ici, mais plutôt d’une île. De fait, la région italienne offre 15.000 euros aux personnes qui sont prêtes à emménager et à rénover une habitation.