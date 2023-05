Test : ces soins que toutes les stars s’arrachent en institut

L’Hollywood spectra peel

Aussi connu sous le nom de Carbon Peel, il s’agit d’un peeling d’un nouveau genre qui promet des résultats visibles au bout d’une seule séance grâce à la puissance d’un laser, combiné à un résonateur. Grâce à ses quatre longueurs d’onde, il permet de traiter beaucoup d’indications : lésions pigmentaires et solaires, cicatrices, ridules, pores dilatés, rougeurs et texture de peau.

Sachez tout d’abord que chez Lazeo, c’est un médecin spécialisé dans l’esthétique qui s’occupera de vous. Ainsi, la doctoresse commencera par appliquer sur la peau du visage une lotion composée de charbon actif et d’huiles minérales apaisantes. Ensuite, après avoir protégé les yeux avec des lunettes spécialement adaptées à la lumière du laser, elle le passera une première fois sur la peau. Comme par magie, le carbone disparaîtra soudainement. Il n’est d’ailleurs pas impossible que vous entendiez un léger grésillement lors du passage du laser. Nous vous rassurons, l’opération ne fait absolument pas mal; vous ressentirez uniquement une sensation de chaleur. Durant cette étape, le médecin s’équipera également d’un “aspirateur” de manière à capturer les vapeurs de carbone. Le laser exfoliera toutes les impuretés du visage et éliminera également les cellules mortes et les bactéries de l’épiderme.

Au total, cette opération, le praticien la répétera à sept reprises durant 30 minutes, de manière à toucher à chaque couche de l’épiderme. Rappelons que la peau est constituée de trois couches principales : l’épiderme, le derme et l’hypoderme. L’épiderme est lui-même composé de cinq sous-couches de kératinocytes et c’est là que les taches et les lésions pigmentaires trouvent leurs racines. Un peeling classique se contente d’atteindre les deux premières couches. En d’autres mots, les rougeurs et tâches seront atténuées dans un premier temps avant de revenir de plus belle puisque les racines seront toujours là. L’Hollywood Peel est lui un traitement complet qui agit en surface en vaporisant la couche la plus superficielle de la peau, et en profondeur de par la nature du laser. Ce traitement s’adresse à toutes les peaux (grasses à sèches/hommes et femmes), à tous les âges, et durant toutes les saisons.

Le visage est recouvert d'une fine couche de carbone durant le soin. ©D.R.

Les résultats ?

Après une séance, la peau est à peine rouge et retrouve très rapidement son aspect naturel. Le teint est instantanément plus lumineux, et ce, pour trois semaines au moins. Les pores de la peau sont visiblement plus resserrés. Tandis que les lésions pigmentaires sont atténuées, néanmoins, nous devons le reconnaître elles n’ont pas disparu après une séance. De fait, trois séances sont conseillées pour des résultats effectifs; une, tous les trois mois. Dans tous les cas, nous avons été convaincus par le soin et nous comprenons pourquoi les stars en sont friandes. Précisons que L’Hollywood Spectra Peel est contre-indiqué pour les femmes enceintes, si vous venez de vous rendre au soleil ou encore si vous utilisez une crème à base de rétinol. Comptez 170 euros la séance chez Lazeo.

L’emsculpt neo

Avoir des abdos en béton et des fesses rebondies : voilà la promesse de l’emsculpt neo. Une machine qui permet de réduire la graisse localisée et viscérale grâce à une technologie avancée pour sculpter le corps de manière efficace et non invasive. Un traitement qui fait fureur à Hollywood.

Pour faire simple, la machine possède deux applicateurs émettant deux énergies simultanément, à savoir l’énergie électromagnétique de haute intensité (HIFEM +) qui apporte une sensation de chaleur, et l’énergie de radiofréquence (RF sélective). Ainsi, les tissus musculaires sont stimulés grâce à des contractions extrêmes. Cette stimulation induit une réorganisation de la structure musculaire; ce qui favorise l’augmentation des muscles et l’élimination des graisses.

Une séance équivaut à réaliser plusieurs milliers d'abdominaux (Photo officielle Lazeo). ©Lazeo

Nous n’allons pas vous mentir, l’exercice est impressionnant. Alors que nous sommes couchés et complètement relâchés, nous sentons d’un coup nos muscles se contracter comme ils ne l’avaient jamais fait. Si cela ne fait pas mal, ce n’est pas pour autant agréable et c’est assez intense. Nous ressentons l’onde de choc jusque dans nos orteils et nos jambes se contractent par la même occasion sans que nous sachions les contrôler. Les premières minutes sont certainement les plus dures car notre corps doit s’habituer tandis que la puissance de la machine augmente petit à petit jusqu’à se stabiliser. Nous vous rassurons, au bout d’un moment nous nous habituons à l’exercice et il est même possible de penser à autre chose. Après 30 minutes, la machine s’arrête et nous découvrons alors que nos abdominaux ont bien travaillé puisqu’ils sont à présent recouverts d’un film de sueur.

Les résultats ?

Ne vous attendez pas à observer des résultats immédiatement; ce type de traitement a besoin de plusieurs semaines après la séance pour que les effets soient visibles. On conseille d’ailleurs au minimum quatre séances pour pouvoir obtenir de réels résultats. Selon les sept études cliniques qui ont été réalisées, on peut observer sur la plupart des patients une augmentation de 25 % de leur masse musculaire et une diminution de 30 % de leur masse graisseuse. Précisons bien sûr qu’il faut avoir sur le côté un régime alimentaire adapté; il n’est pas question de manger gras tous les jours et de compenser avec le traitement musculaire.

Si l’empsculpt neo permet de tonifier la peau, il ne se limite pas uniquement à ça. Les avantages incluent notamment une amélioration significative du tonus cardiovasculaire et respiratoire ainsi qu’une nette amélioration de la qualité du sommeil. Sachez qu’il est également possible de traiter d’autres zones du corps, comme les bras, les mollets ou les cuisses. Précisons que le traitement est contre-indiqué pour les personnes ayant des pacemakers, une prothèse en métal ou un stérilet en cuivre. L’emsculpt neo est disponible au prix de 400 euros la séance chez Lazeo.

L’oxyface

On a beau réaliser des masques à la maison, hydrater sa peau et en prendre soin, il arrive parfois que nous ayons l’impression d’avoir mauvaise mine… Teint un peu terne, cernes et petites ridules apparaissent avec le temps, c’est inévitable. Pour lutter contre ces petits désagréments, un soin a fait son apparition : l’oxyface. Il s’agit d’un traitement dermo-esthétique anti-âge qui régénère et renforce durablement la peau en profondeur par une forte concentration en oxygène.

Le soin ne demande pas de préparation au préalable, si ce n’est d’arriver non maquillée. Chaque séance commence par un nettoyage en profondeur du visage avec un gel. Une fois toutes les impuretés enlevées, place au microneedling. Avec une espèce de stylo relié à une machine, l’esthéticienne en charge du soin parcourt l’ensemble du visage. Au bout de ce drôle d’ustensile, on retrouve des mini aiguilles qui vont venir créer des microcanaux dans la peau permettant une meilleure absorption des produits utilisés. Nous vous rassurons, cette étape du traitement n’est absolument pas douloureuse. La praticienne règle même le degré d’intensité en fonction du ressenti de chacun.

Par la suite, de l’oxygène à haute pression est pulvérisé sur le visage pour nourrir et hydrater la peau. La sensation de l’air est assez agréable et procure une impression de fraîcheur. Une fois cette étape terminée, la praticienne applique alors un masque dans le but de capter davantage l’oxygène. Cette étape se fait avec des lunettes de protection dans une bulle d’oxygène, où des anions sont diffusés en abondance dans l’objectif de régénérer les cellules. Cette phase du traitement dure plus ou moins dix minutes, s’en suit alors une courte période de luminothérapie. De fait, la machine se met à diffuser des lumières de différentes longueurs d’onde afin de traiter les imperfections de la peau telles que l’acné, les rides ou les rougeurs. Enfin, pour terminer, la peau est recouverte d’une crème hydratante et d’une protection solaire.

Les résultats ?

Il est conseillé de réaliser ce traitement ultra-complet une fois par mois pour des résultats visibles sur le long terme. De notre côté, nous avons pu observer des effets concrets tout de suite. Une fois les petites rougeurs occasionnées par le traitement disparues, notre teint s’est révélé être nettement plus lumineux. Dans les jours qui ont suivi, notre peau était plus souple, unifiée et surtout beaucoup plus soyeuse. Une séance oxyface coûte 160 euros chez Lazeo.

Un mot sur Lazeo

L’enseigne française s’est implantée en Belgique il y a quelques années. Elle propose des traitements médicaux esthétiques sûrs, non invasifs et à la pointe de l’innovation, avec un maximum de confort. Technologie au laser, Botox, greffe de cheveux… Dans chaque centre, un médecin assure certains soins alors que d’autres sont réalisés par des esthéticiennes expérimentées. Au total, Lazeo possède plus de 60 centres en France et cinq dans notre pays (deux à Bruxelles, un à Wavre, un à Liège et un à Anvers). Plus d’informations sur le site www.lazeo.com.La Seule Technique Définitive – Facilités de paiement

La Seule Technique Définitive – Facilités de paiement

https://fr.lazeo.be › épilation › définitivefr.lazeo.be https://fr.lazeo.be › épilation › définitivefr.lazeo.be