Six restaurants "kids friendly"

Certains restaurants décident même d’interdire leur accès aux enfants pour garantir la tranquillité à leurs clients. Un phénomène de plus en plus répandu qui est loin de faire l’unanimité. Certains n’hésitent pas à qualifier ces établissements de discriminatoires. Pourtant, cette pratique est tout ce qu’il y a de plus légale, en Belgique du moins.

Mais heureusement pour les familles, il existe à l’inverse des restaurants qui eux se veulent "kids friendly" et qui accueillent à bras ouverts les plus petits. Une manière de permettre aux parents de se régaler sans craindre une remarque désagréable. Nous avons fait un petit tour d’horizon des possibilités en Wallonie et à Bruxelles.

Voici nos coups de cœur

Cœur de bœuf à Profondeville (Namur) : un restaurant qui comme son nom l'indique met à l'honneur le bœuf. Un aliment qui en général met toute la famille d'accord. Burger, américain, côte à l'os, mais pas que, vous y retrouverez également plusieurs plats typiques des brasseries confectionnés par le chef Guy Belot. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est que tout l'étage est réservé aux enfants avec une télévision, des crayons, des jouets et tout ce qu'il faut pour s'amuser.

Mêzon à Uccle (Bruxelles) : cet établissement, qui jouit déjà d'une belle réputation, est tenu par le chef Olivier Destribois qui met à l'honneur des plats bistronomiques. Vous vous dites certainement que la cuisine fine et les enfants ne font pas bon ménage, mais vous avez tout faux. En effet, le chef se lance le défi de séduire les papilles des plus petits avec des nouvelles saveurs. De quoi les habituer aux bonnes choses dès leur plus jeune âge. Une grande salle de jeux est également mise à la disposition des enfants.

Le Domaine de Malchamps à Spa (Liège) : le mot d'ordre de ce restaurant est le partage, avec des plats tels que des pierrades ou des fondues. Quoi de mieux quand on mange en famille ? En été, les enfants ne voudront plus quitter cet endroit grâce au trampoline et au grand toboggan qui se trouvent sur la terrasse.

La Pomme à Waterloo (Brabant wallon) : un bistro brasserie comme on les aime, où l'on vient s'attabler sur son immense terrasse par jour de beau temps. Pourquoi on adore ? Grâce à la formule brunch qu'il est possible de déguster le dimanche avec une large variété de plats sucrés et salés qui régaleront les petits comme les grands. En plus, l'endroit dispose d'un jardin aménagé comme une ferme, de quoi occuper vos loustics.

Yoyo à Arlon (Luxembourg) : en vous rendant dans cet endroit vous ferez irrémédiablement plaisir à vos enfants. Et pour cause, ici c'est une véritable aire de jeux qui est mise à disposition des plus petits. Des structures éducatives qui ont spécialement été pensées pour mettre en éveil tous les sens de vos bouts de chou. Pendant ce temps, vous pouvez vous attabler dans la confortable salle de restaurant pour vous régaler avec une pizza, des fajitas ou l'une de leurs nombreuses salades.

Café Leblond à L'Abbaye d'Aulne (Hainaut) : en plus d'être logé dans une magnifique abbaye, qui en mettra nécessairement plein les yeux à toute la famille, ce restaurant est situé le long de l'eau et offre une belle terrasse. Une mini-tyrolienne, des balançoires et un trampoline amuseront les plus petits pendant que les parents se régaleront avec une carte typiquement française.