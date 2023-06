La plupart des sports de balles sont nés en Angleterre, mais le basket est bien américain

Une fois le sport codifié, le football attend encore quelques années avant de trouver son rythme. En effet, à ses prémices, les joueurs de football délaissent complètement l’esprit d’équipe au profit d’actions individualistes, très centrés sur les dribbles. Les matchs se résument la plupart du temps à des ruées collectives de part et d’autre du terrain. Il faudra attendre les années 1880 pour que le "passing game", basé sur la circulation du ballon, n’acquière ses lettres de noblesse et ne s’impose sur les pelouses afin de fluidifier nettement le suivi des matchs.

William Webb Ellis, inventeur du rugby

Il n’existe pas de consensus historique à propos de la naissance du rugby. Une légende demeure cependant et traverse les générations : celle de son inventeur, William Webb Ellis. L’histoire prend place en novembre 1823, dans la public school de Rugby, une petite ville du centre de l’Angleterre. C’est dans le cadre d’un match de folk football, sport dérivé de la soule, que le jeune homme de 17 ans décide de s’affranchir d’une des règles élémentaires du jeu et de porter la balle en cuir avec ses mains avant de traverser le terrain et de la poser dans le but adverse. Il n’existe aucun document historique qui confirme la véracité de ce mythe fondateur mais plusieurs faits concordent avec la légende.

Les historiens estiment que le rugby est bien apparu dans le courant du XIX siècle aux alentours de la ville éponyme. Deux courants issus du folk football se distinguent alors : celui du "football" qui se joue au pied et celui du "football de Rugby" qui se joue à la main. C’est en 1835 que le ballon ovale, autre élément caractéristique du rugby voit le jour. Ici, peu de doutes, c’est au cordonnier nommé William Gilbert, officiant également pour la public school de Rugby que l’on attribue cette paternité. Avec sa forme particulière, le ballon de rugby rend toute trajectoire difficile à prévoir mais facilite également la prise en main par les joueurs. Deux qualités qui favorisent les échanges et le suspense lors des rencontres. Avec le temps, la cordonnerie familiale s’est mondialement développée et fournit aujourd’hui les cuirs pour les plus grandes compétitions internationales.

Les origines du hockey

Une fois encore, c’est dans l’Angleterre de la fin du XIXe siècle que l’on retrouve les premières traces du hockey moderne. Pourtant l’idée d’un jeu de balle se pratiquant à l’aide d’une canne ou d’un bâton s’est depuis longtemps développée et ce, dans toutes les régions du monde. On en trouve des traces dans l’Égypte antique, en Chine, en Amérique et en Grèce antique. Ce sont les variantes de la soule qui, dans l’Europe du Moyen Âge, vont donner naissance à une série de prototypes archaïques du hockey. Pendant que les Français jouent à la crosse, au hoquet ou au gouret, les Irlandais pratiquent le hurling et les Gallois le bandy. Il faut attendre 1861 pour retrouver les premières traces tangibles et reconnues du hockey en tant que sport établi. C’est au sud-est de Londres, en 1849, que le premier club de hockey est fondé. Il sera suivi par celui de Teddington alors qu’en parallèle le jeu se popularise dans les collèges anglais de tout le pays. À la fin du siècle les règles sont fixées et la balle qui consistait jusqu’alors en un cube en caoutchouc est remplacée par une balle sphérique.

Après l’Angleterre, le sport se déploie dans toutes les nations de l’empire britannique et devient un de ses emblèmes au XIX siècle. Les soldats et les ouvriers anglais exportent le sport au gré de leurs voyages dans les colonies et mettent en place des ligues aux quatre coins de l’empire. On le voit encore aujourd’hui : les nations du Commonwealth font souvent partie des équipes les plus performantes dans la pratique du hockey sur gazon.

Le basket est bien américain

Le basket-ball naît en 1891, dans le nord des États-Unis. Alors qu’un hiver brutal frappe le Massachusetts, James Naismith, professeur d’éducation physique dans un collège pour adolescents, se voit confier la tâche de trouver un sport d’intérieur intéressant, facile à pratiquer et qui peut être joué sous un éclairage artificiel. Celui-ci commence par tenter d’adapter des sports d’extérieur tels que le soccer, le football ou le lacrosse pour être joués dans un gymnase. Malheureusement, ces sports se révèlent trop violents pour une salle et provoquent systématiquement des rixes entre les joueurs. James Naismith comprend qu’il doit en effet se distinguer des sports de contacts en vogue à cette époque, notamment le rugby. Afin d’éviter les bagarres sur le terrain, le professeur ajoute des règles interdisant de donner des coups, de retenir, de pousser, de faire tomber ou de frapper un adversaire. La taille limitée du gymnase ne favorise pas non plus les longues courses. La seule option possible pour faire avancer le ballon reste alors la passe entre les joueurs, dans toutes les directions possibles et avec l’interdiction de marcher balle en main. ll faut maintenant trouver un objectif. Pour cela, Naismith s’inspire du "Duck on a Rock", un jeu populaire de la région de l’Ontario au Canada, dont il est originaire. Le principe qui consiste à lancer une balle sur une cible placée sur un rocher et appelée "le canard" lui inspire l’idée d’installer des buts en hauteur qui, à défaut d’un espace horizontal suffisant, donneront une dimension verticale au jeu. Pour ce faire, deux paniers de pêche empruntés au concierge de l’école sont suspendus à 3,05 mètres du sol. Ce sont ces "baskets" en anglais qui ont finalement donné leur nom à la discipline.