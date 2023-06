Histoire de passionnés: ces musées qui reviennent sur les conflits qui ont eu lieu chez nous

Certaines, qui jouaient jusque-là cavaliers seuls, rejoignent cette plateforme indispensable au tourisme mémoriel. C’est ainsi que début mai, le Manhay History 44 Museum (MHM44), situé à Grandménil, qui retrace un pan de la bataille des Ardennes, a rejoint cette initiative. Ce musée, au travers d’expositions et de certaines pièces uniques, relate les événements qui se sont déroulés en décembre 1944 et janvier 1945 dans le secteur de cette commune ainsi que de Lierneux et Érezée. Le char Panther qui trône au cœur de ce musée est évidemment l’un de ses éléments phares mais des décors grandeur nature ou des supports multimédias, des photos ou les témoignages de civils vous feront revivre ces terribles épreuves vécues à l’hiver 44.

La population civile a dû fuir devant l'avancée allemande en décembre 44. ©MHM44

Sur le site www.belgiumbattlefield.be, le visiteur trouvera toutes les informations nécessaires concernant la vie des musées mais aussi les différentes manifestations, reconstitutions, visites guidées, commémorations ou encore conférences, et ce du nord d’Anvers à Arlon et des Ardennes à Zeebruges.

Parmi les acteurs importants du tourisme patrimonial, le Plugstreet 14-18 Experience, à Comines-Warneton, propose, pour ces dix ans d’existence, une exposition intitulée “Graff et guerre” dans laquelle 28 street-artistes ont montré leur vision de la guerre sur des supports fabriqués à partir de bois de récupération. Graff au pochoir, collage, sculpture et dessin sont les différentes techniques employées par ces artistes de cette région frontalière. Cette exposition, mise à disposition par le centre culturel Flers Sart de Villeneuve-d’Ascq, dans les Hauts-de-France, est à voir jusqu’au 27 août.

Certains de ces musées n’ouvrent que rarement aux visiteurs mais un mail pour une visite sur rendez-vous est toujours possible. On trouve ainsi, non loin de Ploegsteert justement, mais en Flandre-Occidentale, à Houthulst, le musée Klein England, The Secret War Museum. Dans cette région martyrisée durant la guerre 14-18, Brecht Schotte a demandé à son grand-père de lui raconter plutôt la retraite des Anglais en mai 40, lui qui avait conservé nombre d’objets laissés derrière eux à ce moment. C’est ainsi que chacun d’eux, sous le récit du grand-père, est devenu tangible. La collection ne cesse de s’élargir d’objets chinés ou offerts par des amis ou des inconnus.

Au Klein Engeland, les objets parlent, comme ce MCR1 et la cellule conteneur reçus lors d'un parachutage du 3 mars 1944 par Léon Verbois, membre de l'Armée secrète, du côté de Bourseigne. ©Klein Engeland, the Secret War Museum

Ouvert en 2013 dans une annexe de la ferme familiale, ce musée fera la part belle aux groupes de la Résistance dans la région et à la guerre secrète qu’elle a menée. Mais la vie quotidienne sous l’Occupation, la collaboration, sont aussi abordées. Little England, le musée secret de la guerre, est installé à la ferme du Smishof, à Houthulst et est ouvert chaque premier dimanche, entrée libre ; sinon sur rendez-vous. Les 15 et 16 juillet aura lieu l’événement “Klein Engeland Bevrijd” (La petite Angleterre libérée).