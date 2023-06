"Regarder, c'est bien. Goûter, c'est mieux": Netflix va ouvrir... son restaurant

Netflix présente... Netflix Bites! Un concept éphémère de restauration, qui ouvrira ses portes le 30 juin à Los Angeles. La plateforme de streaming souhaite, par cette initiative étonnante, prolonger l'expérience des ses abonnés fans des émissions culinaires. Car en effet, Netflix diffuse de nombreux programmes liés au monde de la restauration (Chef's Table, Iron Chef, Aux fourneaux avec Nadiya, C'est du gâteau, Chef’s Table, Is It Cake ?, etc) et des chefs stars apparaissent dans ces productions.