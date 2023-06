En effet, il a fait construire une grande terrasse à côté du Doktor Jack. Comme le relayent nos confrères du Soir, il ne s’agit pas d’un prolongement de la boîte de nuit mais bien d’un endroit séparé.

Les organisateurs promettent une terrasse de 400m2, orientée plein sud, capable d’accueillir près de 1000 personnes et décorée d’une quinzaine d’arches fleuries et éclairées, faisant référence à Tomorrowland.

Des fêtes et des animations sont au programme de ce rooftop, annonce Marc Susini à nos confrères : “Nous avons pour but de transporter nos clients dans un univers enchanteur, mettant en scène l’harmonie entre la lumière, la musique et le feu.”

Ouverture prévue le 22 juin.