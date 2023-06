Examens scolaires : mon enfant n’arrive pas à étudier, comment l’aider ?

Et si pour certains élèves l’étude n’est pas un problème, pour d’autres, elle est un véritable casse-tête… Un constat qui a l’art de faire paniquer les parents. S’il est impossible de passer les examens de vos enfants à leur place, vous pouvez néanmoins les aider et les encadrer à votre manière dans cette épreuve. Nous faisons le point.

Un environnement de travail sain

Faites en sorte de proposer les meilleures conditions pour que votre enfant puisse étudier. Aussi, pendant la période des examens mettez entre parenthèses les tâches ménagères qu’il doit normalement réaliser. Essayer de lui préparer chaque soir de la semaine un repas qu’il affectionne particulièrement pour lui apporter un peu de réconfort et de motivation. Assurez-vous qu’il n’existe aucun élément dans son environnement qui risquerait de le perturber et de le distraire dans son étude. Si vous vous apercevez, par exemple, qu’il se tourne vers son téléphone toutes les deux minutes, confisquez-lui exceptionnellement et rendez-lui durant des périodes prédéfinies. Le plus important est bien entendu de lui faire comprendre que vous faites cela pour l’aider. Il ne faut pas qu’il interprète ce geste comme une punition qui pourrait encore plus le décourager.

Faites-le “travailler”

Le mieux pour que votre enfant s’aperçoive qu’il a bien emmagasiné toute la matière qu’il doit apprendre, c’est qu’il la récite. L’idéal, c’est qu’il le fasse face à quelqu’un qui pourra lui faire remarquer s’il est oui ou non sur la bonne voie. Si votre enfant est en primaire, vous pouvez associer cette étape à un jeu. C’est bien connu, apprendre en s’amusant c’est plus simple. Par exemple, faites-lui réciter ses tables de multiplication sur sa chanson préférée. Demandez-lui de rédiger un questions-réponses puis transformez-vous en animateur de quiz télévisé. Ou encore, faites rouler une balle au sol de vous vers lui pendant que vous lui posez une question puis de lui vers vous quand il y répond. Ce ne sont pas les idées de jeu qui manquent. Surtout, n’oubliez pas de le féliciter quand il répond correctement et de l’encourager quand ce n’est pas le cas. Il est important de le faire croire en ses capacités et en sa réussite.

Aménagez des pauses

Évidemment, ce n’est pas parce qu’il doit étudier qu’il n’a pas le droit à quelques périodes de pause pour se détendre. Inutile de l’attacher à sa chaise s’il n’est plus concentré. Vous connaissez votre enfant et savez quand tout commence à tourbillonner dans sa tête… Incitez-le alors à prendre une petite pause et à se dépenser. Petite marche dans le voisinage, petit jeu de ballon dans le jardin… L’idéal, c’est qu’il prenne l’air. Mais surtout, empêchez-le de jouer à des jeux vidéo car cela risque davantage de l’exciter. Or, plus il sera calme, plus il aura de facilité à étudier. D’ailleurs, ne commencez pas la période d’étude dès son retour de l’école. Laissez-lui plutôt le temps de se défouler, les résultats n’en seront que plus fructueux.

Enfin, assurez-vous qu’il dorme suffisamment. Durant le sommeil, les neurones communiquent entre eux, facilitant ainsi l’acquisition et la mémorisation des connaissances. De notre côté, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter, à vous aussi, beaucoup de courage.