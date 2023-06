Juin et juillet: mois des souvenirs tragiques et heureux

En ces deux premiers jours de juillet, les animations ne manqueront pas, principalement au dernier QG et à la ferme d’Hougoumont.

Des bivouacs seront installés aux deux endroits (dans le verger de la ferme pour être précis concernant le deuxième rassemblement). Les troupes de reconstituteurs camperont comme les armées en présence en 1815, avec du matériel d’usage voici 208 ans. Pas question d’anachronisme !

La ferme d’Hougoumont accueillera aussi un village “civil” qui permettra au public de se rendre compte comment vivait le peuple à l’époque napoléonienne. Des animations tournées vers les familles auront lieu toute la journée, en même temps que se tiendront les bivouacs. Ce sera l’occasion de découvrir des métiers et des gestes qui, pour beaucoup, sont oubliés de nos jours.

20150619 - WATERLOO, BELGIUM: Illustration picture shows the first re-enactment, the French attack, part of the commemoration of the bicentenary of the Battle of Waterloo, Friday 19 June 2015 in Waterloo. BELGA PHOTO THIERRY ROGE

La reconstitution de la bataille se déroulera pour sa part le samedi soir et le dimanche matin à la ferme d’Hougoumont, au niveau de la porte nord. Les organisateurs annoncent déjà des combats acharnés entre troupes françaises et alliées !

Au dernier QG, forcément, l’empereur sera sur les lieux dès 10 h 30 avec l’ensemble de ses états-majors. Ici aussi, des animations viendront ponctuer les deux journées festives qui devraient satisfaire tant les adultes que les enfants (comme des démonstrations des soins aux blessés par l’Ambulance 1815, la lecture de carte ou des manœuvres avec tirs…).

Inutile de préciser que le Mémorial, au pied de la Butte du Lion, sera ouvert tout le week-end, comme tous les jours de l’année d’ailleurs, c’est à souligner. Là aussi, des animations seront organisées, sans oublier le plus important : la possibilité pour le public de se restaurer en différents points.

www.waterloo1815.be

Rendez-vous bruxellois

Les amateurs d’histoire seront aussi à la fête en ce premier week-end de juillet à Bruxelles puisque la Porte de Hal, principal vestige de la deuxième enceinte de la ville, organise ses portes ouvertes. Outre diverses activités organisées de 10 h à 16 h 45 qui vous replongeront dans l’histoire de la cité et de ses fortifications, le public sera aussi invité à donner son avis sur l’avenir du lieu faisant toujours partie du Musée royal Arts et Histoire.

L'Ommegang en 2013 ©© Bauweraerts D

Cet article vous fait aussi remonter dans le temps puisqu’on terminera par le premier événement à venir, les 28 et 30 juin, soit l’Ommegang, la reconstitution par 1400 acteurs, groupes folkloriques et historiques, chevaux, théâtre de marionnettes, géants, drapeaux de la joyeuse entrée de Charles Quint avec son fils le futur Philippe II en 1549. Invités d’honneur de cet événement, Axelle Red sera présente en tant que héraut et Frédéric duBus notre caricaturiste maison, le dessinateur officiel. Le pays mis à l’honneur cette année sera la Corée du Sud.

L’événement désormais repris au Patrimoine de l’Unesco, connaîtra aussi un développement au Sablon avec le désormais traditionnel village Renaissance, du 28 juin au 1er juillet.

Rens. et rés. sur www.ommegang.be