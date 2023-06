Nos inspirations beauté pour nous rafraîchir cet été

À lire aussi

La première étape pour se rafraîchir est sans surprise une bonne douche. S’ils nous permettent avant tout de nous laver, les gels douches ont aussi le pouvoir de procurer une profonde sensation de fraîcheur. Nous avons craqué pour la version à la verveine signée Occitane, disponible en format rechargeable. Combiné au parfum vivifiant des agrumes, il nettoie délicatement et préserve l’équilibre naturel de la peau, tout en la vivifiant. La marque propose également un gel douche à la lavande blanche, un incontournable, dont l’odeur nous plonge directement en Provence. Peu importe pour quelle version vous craquerez, nous vous conseillons d’oublier les douches froides. Si vous avez l’impression de faire baisser votre température corporelle en agissant de la sorte, c’est tout l’inverse qui se produit. De fait, en raison de la différence de température, votre organisme va lutter contre le froid et se réchauffer pour conserver une température de 37 °C. En sortant de la douche, vous aurez donc une sensation de chaleur, ce que l’on veut éviter à tout prix ! Misez plutôt sur une douche tiède, si vous souhaitez vraiment vous rafraîchir.

Notre routine corps

Avant de sortir de la douche et d’hydrater la peau, on opte pour un petit gommage du corps pour enlever toutes les peaux mortes et apporter plus de confort. Pour ce faire, nous avons décidé de miser sur le scrub granité Rêve de Thé de Nuxe. Composé à 96 % d’ingrédients d’origines naturelles, ce cocktail ultra-frais d’extrait de Thé vert et de grains de Bambou lisse et vivifie la peau. Nous vous conseillons de l’utiliser une fois par semaine.

Place maintenant à l’hydratation corporelle. Pendant les périodes plus chaudes, mieux vaut troquer vos laits et crèmes pour des gelées plus légères et plus aqueuses. Elles contiennent des composants humides capables de capter les molécules d’eau au niveau de la peau. C’est la raison pour laquelle elles donnent une hydratation sans effet de brillance. Dans le domaine, la collection givrée de la marque Adopt a réussi à nous séduire grâce à ses formules vegan conçues en France. Monoï, noix de coco, fleur de tiaré ou citron, à vous de choisir l’odeur qui vous séduira le plus. Enfin, on n’oublie pas de protéger son corps et ses lèvres du soleil en cas d’exposition. Huile, lait ou baume, nous vous laissons décider ce qui vous correspond le mieux ainsi que le meilleur indice de protection.

Notre routine visage

Après le corps, toute notre attention est à présent focalisée sur notre joli minois. On commence par laver notre peau et la préparer au soin. Pour ce faire, nous misons sur la mousse nettoyante Shiseido et son essence activatrice. La première va éliminer les impuretés tout en maintenant l’hydratation. La deuxième va permettre à la peau de retrouver son équilibre tout en maximisant les bienfaits du sérum et de la crème appliqués ensuite.

Pour apporter un peu de fraîcheur, vous pouvez ensuite opter pour un masque rafraîchissant, une à deux fois par semaine. En la matière, Kiko propose plusieurs masques hydrogel à usage unique apaisant, spécialement conçus pour le visage et particulièrement recommandés pour les peaux sensibles. Au café, pour un effet énergisant; à la camomille, pour un peu de douceur ou, au bleuet, pour une hydratation intense. N’oubliez pas de les conserver au réfrigérateur pour un effet rafraîchissant encore plus prononcé.

Place ensuite au sérum, car comme vous le savez, toute routine beauté digne de ce nom, doit inclure un soin agissant en profondeur. Pour lutter contre les effets du temps et nous rafraîchir toujours plus, nous avons choisi le sérum désaltérant bio de la marque La Rosée. Il combine les effets régénérant de l’acide hyaluronique à haut et bas poids moléculaire pour une double action : lisser la peau en surface et l’hydrater en profondeur. Sa texture est légère, fluide et non collante; bref, la peau est désaltérée et retrouve toute sa fraîcheur.

Avant d’appliquer la crème, il ne vous reste plus qu’à illuminer votre regard avec un sérum spécialement conçu pour les yeux. Kiko propose une version ultra-pratique dotée d’une bille en métal qui rafraîchit le contour des yeux, dégonfle les poches et permet d’appliquer la juste quantité de produit. Pour la dernière étape, nous avons opté pour la crème aqua réotier de l’Occitane. Ultra fondante, cette lotion anti-soif recharge la peau en eau et la gorge d’hydratation et de douceur tout au long de la journée. Adaptée à tous les types de peau, elle s’applique aussi bien le matin que le soir et rend l’épiderme nettement plus rafraîchi.

Pour finir en beauté

Si des taches brunes ont tendance à faire leur apparition sur votre peau une fois que vous vous exposez au soleil, nous vous conseillons de peaufiner encore plus votre rituel beauté. Appliquez alors le fluide teinté SPF20 double correcteur luminous 360 de Nivea. En plus de protéger le visage des rayons UV, il unifie le teint et réduit instantanément les taches. Cette étape vous permettra également de gagner du temps lorsque vous vous maquillerez puisque vous n’aurez plus besoin d’appliquer de fond de teint. Notez que cette dernière crème, mise à part cette routine été spécialement conçue par nos soins, s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Petit bonus : pour éviter d’avoir un coup de chaud, vous pouvez emporter avec vous une brume à vaporiser sur votre visage quand vous en ressentez le besoin. Dans notre cas, nous avons opté pour la biotic fresh de Babor. En plus de rafraîchir, cette brume enrichie en prébiotiques renforce la barrière cutanée.