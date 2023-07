Libin, au cœur de la province de Luxembourg : univers, papier, tableaux

Pas moins de 46 mouvements artistiques représentant sept siècles d'histoire sont montrés à Redu. ©Tempora

Mais revenons au Mudia qui, cet été, proposera diverses visites et activités originales avec, en point d'orgue, deux rendez-vous majeurs. Tout d'abord le 21 juillet, jour de la fête nationale, les visiteurs auront l’opportunité, à 14 h, de visiter le musée, accompagnés de la guide Béatrice Parfonry. Celle-ci mettra l'accent sur l'histoire de l'art belge grâce aux nombreux artistes de chez nous exposés dans les vingt salles du musée. Cela ira de Brueghel à Geluck en passant par Ensor, Magritte ou Delvaux. Le deuxième rendez-vous phare de l'été est donné le samedi 5 août, dans le cadre de la Nuit du Livre de Redu. À cette occasion, le musée et son café seront ouverts jusqu'à 23 h, pour permettre aux visiteurs de découvrir ses collections et de profiter de l’expérience insolite et exclusive d'une visite nocturne. À cette occasion, un atelier créatif pour les enfants sera organisé devant le musée de 16 h à 20 h afin de laisser les plus petits explorer leur créativité tout en apprenant ! On l'aura compris, les libraires et artisans du papier seront, eux aussi, de la fête ce soir-là à Redu.

Pas moins de dix attractions attendent les visiteurs de l'Euro Space Center pour leur faire vivre un voyage intersidéral... sidérant! Vu les beaux jours, les activités en plein air en avant, en particulier pour les plus jeunes visiteurs. Ainsi, un château gonflable en forme de navette spatiale et des jeux en bois seront mis à leur disposition. Ces activités sont à découvrir dans la Cosmic Valley, le parcours extérieur de l'ESC où les visiteurs circulent entre les planètes de notre système solaire, découvrent la Ronde des Fusées ou encore le Rescue Camp, un site simulant le crash d'une capsule spatiale et expliquant ce que l'astronaute rescapé devrait faire pour pouvoir survivre dans un environnement potentiellement hostile. À l'ESC, le rendez-vous majeur de l'été sera la Nuit des Étoiles, le 10 août, correspondant au pic des étoiles filantes des Perséides. Dès 16 h 30, de nombreuses activités et ateliers attendront les visiteurs.