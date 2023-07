Vacances: une entreprise lance un dispositif qui pourrait mettre un terme à la "guerre des transats" dans les hôtels

Chaque année au début de la haute saison, les mêmes images apparaissent sur les réseaux sociaux. Des dizaines de clients se ruent sur les transats au petit matin pour aller y déposer leurs serviettes et profiter des meilleures places durant la journée. Dans certains hôtels, on n’ouvre la piscine qu’à une certaine heure pour éviter que certains déposent leurs serviettes pour la nuit, et l’ouverture des “portes”, vers 5 h ou 6 h du matin donne lieu à une file et une course contre la montre.