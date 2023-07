Une nuit au domaine vous t-Han-te?

La réserve naturelle, elle, vous donnera l'occasion de découvrir le "Big Five" animalier de l'Europe, à savoir le loup, l'ours, le glouton, le lynx et le bison, parmi bien d'autres animaux un peu moins impressionnants. Pour beaucoup d'entre eux, la vie est plus intense la nuit ou au petit jour, quand l'homme roupille joyeusement.

Aussi, passer une nuit dans le parc animalier est une expérience exceptionnelle que le Domaine des Grottes de Han vous permet de vivre, histoire de profiter des petits plaisirs simples et si précieux de la vie, en famille ou en amoureux.

Plusieurs formules existent; être hébergé soit dans une Tree Tent au coeur du parc animalier, soit au Cocoon Village au bord de la Lesse. Outre l'immersion de la nature, vous bénéficierez évidemment de toutes les facilités et le confort mis à votre disposition par le Parc, à savoir un accueil bienveillant, la dégustation de produits locaux, la découverte du domaine (grotte et parc animalier) dans des conditions exceptionnelles.

Les Treet Tents vous plongent au coeur du parc animalier. ©Domaine des Grottes de Han

Loger dans une Tree Tent, c'est vivre une expérience de glamping à plusieurs mètres du sol, c'est assister au coucher du soleil et au lever de celui-ci avec vue sur l'ancienne vallée de la Lesse au milieu des aurochs, des chevaux de Przewalski, ou d'un peu plus classiques daims ou cerfs. Pour 175 euros tout compris (95 pour les 4-11 ans), vous aurez aussi droit à l'apéro, au barbecue en forêt, à la balade nocturne avec un ranger et l'accès complet au domaine (grotte, parc animalier et PrehistoHan)

Le Cocoon Village vous réconciliera quant à lui avec le séjour sous la tente. On est loin de la Quechua de randonnée avec rouleau à même le sol. Ici, pour un séjour glamping de 2 nuits et 3 jours, ce sont des lits bien douillets qui attendent les aventureux désirant vivre en immersion au sein du Domaine des Grottes de Han. les Cocoon Tents bénéficient quasiment de tout le confort moderne, qui plus est dans un cadre idyllique.

Tout le confort est prévu pour que vous passiez un séjour inoubliable. ©Domaine des Grottes de Han

Ce village compte une trentaine de tentes et est situé au coeur du village de Han-sur-Lesse, à l'intérieur d'un domaine arboré de 12000 m², en bordure de la Lesse. Outre votre tente et vos lits confortables, vous bénéficierez d'un copieux petit-déjeuner composé de divers produits du terroir, et vous recevrez aussi un panier gourmand.

En optant pour cette formule (95 euros par nuit, demi-tarif pour les 4-11 ans), vous avez accès gratuitement au domaine (grotte, parc et PrehisoHan) et bénéficiez d'une réduction de 50% sur les activités et animations exclusives organisées à l'intérieur du domaine. Ces réductions pour ces diverses activités vous seront proposées dès réception de votre réservation au Cocoon Village via un QR code.

Le Glamping Cocoon Village est opérationnel jusqu'au 1er octobre; les Tree Tents sont, elles, accessibles jusqu'au 4 novembre. Rendez-vous sur https://grotte-de-han.be pour connaître les disponibilités et les jours d'ouverture, notamment si vous voulez assister en septembre ou octobre au moment magique du brame du cerf.