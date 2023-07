Succès immense pour l’Art nouveau

La façade, un mélange d'Art nouveau français et belge. ©Jean Bernard

Les puristes pourront d’ailleurs s’amuser à repérer dans la maison ce qui relève de la branche nancéenne ou de la bruxelloise de ce mouvement artistique du tournant des XIXe et XXe siècles lié à ce qu’on appellera aussi le symbolisme. Pour répondre à la demande toujours croissante du public, la maison, toujours en rénovation annoncée jusqu’en 2030, est également accessible les mercredis et jeudis de 13h à 20h durant l’été. Les visites spontanées sont les bienvenues, dans les limites des places disponibles, évidemment. Ce qui fut longtemps l’Espace Contretype est donc ouvert tous les jours sauf le mardi durant l’été, et sa visite peut être combinée avec la maison-atelier de Victor Horta toute proche.

L'Art nouveau était lié au courant symboliste. ©Jean Bernard

Les musées des arts décoratifs de Gand et de Nancy ont accepté de remettre certains objets dans leur écrin d’origine pour une durée assez longue, sans oublier aussi une salle consacrée à Serrurier-Bovy. Ces prochaines années, donc, le public pourra assister en direct aux prochaines rénovations de la maison située au coin de l’avenue de la Jonction et de l’avenue Brugmann.

La maison Hannon connaîtra encore des rénovations jusqu'en 2030. ©Jean Bernard

Et puisque vos pas pourraient passer par le centre-ville ces prochains jours à l’occasion de Bruxelles en fleurs, cela peut être l’occasion de pousser les portes de l’hôtel Frison, rue Lebeau, près du Sablon, et découvrir entre autres son magnifique jardin d’hiver. Là aussi, c’est un work in progress qui attend les visiteurs, tant la mission que s’est fixée Nupur Tron, propriétaire et habitante du lieu, paraît gigantesque.

Moins connue est la Fondation Madeleine 7, rue de la Madeleine au centre de Bruxelles. Mieux connu sous le nom de Marjolaine à l’amusante et rarissime devanture Art nouveau signée Léon Sneyers, ce magasin a toujours regorgé d’objets divers. Pour découvrir des pépites tant Art nouveau qu’Art déco sorties aussi bien du Val Saint-Lambert que des ateliers Wolfers, la réservation est obligatoire. La visite est aussi l’occasion d’en connaître plus sur l’un des grands maîtres de l’Art nouveau, Leon Ledru, aujourd’hui largement oublié. Ce cabinet de curiosités vous en fera voir de toutes les couleurs et de toutes les formes, durant une heure, et pour la somme raisonnable de 15 euros (tous les jours de la semaine entre 10h30 et 18h, sur rendez-vous au 0477/55.18.92).

L’un des grands affichistes, et sgraffistes (ces dessins propres aux façades Art nouveau à Bruxelles) de la fin du XIXe siècle fut Privat Livemont et c’est la maison Autrique, premier édifice Art nouveau signé Horta, à Schaerbeek, qui accueille une belle série de ses œuvres jusqu’au 14 janvier 2024 (du mercredi au dimanche de 12h à 18h).

L’Art nouveau s’invite aussi aux Halles Saint-Géry (Arabesque, quand le cirque contemporain interprète l’Art nouveau, gratuit jusqu’au 1er octobre), à la Maison du Roi, Grand-Place (Back to Nature 1900) ou encore au CIVA (Style Congo, jusqu’au 3 septembre).

Enfin, l’application mobile “Si t’y danses – balades urbaines” permet de faire trois promenades faisant la part belle à l’Art nouveau à Bruxelles et à Saint-Gilles. Ces balades mêlent ainsi architecture et chorégraphie.