Avec le haut-parleur Sonos Era 300, vous entrez dans l’audio spatial

Sonos Era 300 ©Sonos

J’ai pu tester le modèle Era 300 sous sa meilleure configuration à savoir 2 appareils connectés à une barre de sons Beam (génération 2). Les deux haut-parleurs étaient livrés avec des pieds pour une expérience home cinema. L’enceinte ressemble à une noix de coco fesse avec le sillon qui partage le produit en 2, ce qui lui donne pas mal de personnalité. Sur la partie supérieure sont disposées les fonctions de gestion de morceaux, les commandes de volume au moyen du long bouton tactile et la touche de désactivation du micro de l’assistant vocal. Un interrupteur placé à l’arrière de l’enceinte coupe le micro pour éviter une mise en marche inopportune. La Era 300 possède également une connexion Bluetooh et une entrée USB-C pour connecter un adaptateur en option avec une entrée Jack 3,5mm (25 €) ou un adaptateur multiple avec une entrée RJ45 + une entrée Jack 3,5mm (45 €). Il n’y a donc plus de port RJ45 directement sur les produits. La connexion au système Sonos est simplifiée. Une fois alimentée, l’application détecte, via le micro du téléphone, les sons émis par l’enceinte. Ce même principe est repris pour la calibration acoustique des haut-parleurs en fonction de la pièce dans laquelle ils se trouvent (Trueplay).

Vous avez aussi la possibilité d’écouter de la musique ou le son des vidéos directement diffusées depuis un téléphone ou via l’application Sonos pour les services de streaming musical. De plus, cette application assure la gestion des paramètres du haut-parleur. C’est par le biais de celle-ci que vous allez créer des paires stéréo ou un système home cinema ainsi que la connexion à votre télévision.

Audio spatial Dolby Atmos

Le produit Sonos Era 300 prend en charge la norme Dolby Atmos. Si la chanson que vous désirez écouter est disponible dans ce format, l’enceinte la diffusera automatiquement en Dolby Atmos. Comme pour les films, les sons seront émis dans toutes les directions pour vivre une expérience immersive. C’est ce qu’on appelle l’audio spatial. Pour l’instant, il faut chercher dans les bibliothèques musicales pour trouver des morceaux qui présentent cette caractéristique. Pour y goûter, Apple music propose 3 mois d’essai gratuit à son service via Sonos. Ces morceaux sont aussi disponibles sur Amazon Music, également chez Tidal, mais ils ne sont pas pris en charge par Sonos. Ni Spotify ni Deezer n’offrent ce service.

À l’écoute, on entend vraiment la différence. Les instruments et les voix se positionnent autour de vous en fonction des desiderata de l’auteur. C’est beaucoup mieux que la stéréo classique. On est immergé dans la musique. On peut espérer que ce format se développera et ne restera pas réservé aux audiophiles.

Maintenant les haut-parleurs sont évidemment aussi performants pour des morceaux en stéréo. Six enceintes reproduisent les sons : 4 tweeters et 2 woofers. Un tweeter est dirigé vers l’avant, deux sur le côté et un vers le haut. Les woofers sont orientés à droite et à gauche. Malgré l’absence de subwoofer, les basses sont bien présentes.

La Era 100 coûte 279 € et le Era 300 est au prix de 499 €