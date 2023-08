Les Lacs de l'Eau d'Heure, une destination prisée en été... même avec une météo maussade

Bien entendu, les Lacs de l'Eau d'Heure restent une destination prisée durant l'été, même quand celui-ci se fait maussade et que le drapeau rouge est malheureusement hissé en plusieurs zones de baignade habituelles, comme ce fut le cas encore ce 31 juillet à Falemprise (Relais de Falemprise) et à Plate Taille (Espace Fun).

Heureusement, d'autres activités peuvent être pratiquées par tous les temps, en dépit de la fermeture de l'Aquacentre pour raisons techniques. Le Crocodile rouge, l'amphibus, est toujours actif, lui, et emmène les passagers sur le lac. Une heure à son bord permet d'en connaître plus sur les lacs et les anecdotes qui peuplent leur histoire. Non loin de cette attraction phare, le Laser Game plongera petits et grands dans les entrailles même du barrage pour une grande bataille ludique contre les "Krokodiles-Rex". Le jeu se déroule sur 250 m² répartis sur plusieurs niveaux, avec pont de singe, mezzanines et passerelles.

Au Gravity Park de Cerfontaine, c'est un baptême de l'air en petit avion voire un saut en parachute qui vous attend tout au long de l'été. Vol à voile et vol en ULM y sont aussi pratiqués. Une météo un peu plus clémente est cependant demandée pour profiter pleinement du plaisir de voler dans les meilleures conditions possibles.

Rien de tel, si le mauvais temps vous tape sur les nerfs, de vous détendre au centre "À l'heure du bien-être", au lac de la Plate Taille à Froidchapelle, où vous serez dorlotés.

L'hôtel des Lacs de l'Eau d'Heure bénéficie aussi d'un espace SPA Welness. ©Golden Lakes - Lacs de l'Eau d'Heure

Toutes les activités plus sportives et récréatives autour des lacs sont bien évidemment ouvertes, que ce soient les randonnées vélo ou VTT, avec location possible si vous n'en possédez pas un, le golf club des lacs, le Natura Parc – un parc accrobranches avec des tyroliennes – les balades nature ou les espaces barbecue ou réservés à la pêche.

Parmi les activités récréativo-sportives, le Nature Parc propose un accrobranches et des tyroliennes. ©WBT - David Samyn

Reliant toutes les attractions et locations situées autour des cinq lacs, le Croco-Express, le petit train touristique, vous emmènera à bon port selon le système "hop on/hop off" moyennant un ticket unique.

Que ce soit pour une journée de détente ou pour un séjour plus long, les lieux où se restaurer et se loger ne manquent pas non plus.

Ronquières rouvert

Tant qu'à parler d'eau, de barrages, d'écluses et d'activités nautiques, une bonne nouvelle est arrivée du plan incliné de Ronquières avec sa réouverture après un mois et demi d'interruption due a une rupture de câble dans son installation. Du coup, les croisières fluviales à la journée organisées par Rivertours, passant par le plan incliné mais aussi par le tout aussi spectaculaire ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu ont pu reprendre depuis la fin juillet.

Le passage par le plan incliné de Ronquières et ses 68 mètres de dénivelés. ©Rivertours

Cette croisière passe aussi par le canal du Centre historique avec arrêt au premier ascenseur hydraulique à bateaux, à Houdeng-Goegnies, classé à l'Unesco.

Une croisière fluviale vraiment spectaculaire. ©Rivertours

Le dimanche, l'excursion est complétée par les passages d'écluse à Ittre et Lembeek. (Programme de navigation et réservations : www.rivertours.be et info@rivertours.be)